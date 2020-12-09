“تربيطات” شركات الحديد ترفع الأسعار المحلية وتوقعات بزيادة أخرى …*خبراء: الشركات تحاول تعويض الخسائر بالضغط على المستهلك

اقتراب انفراجة “اشتراطات البناء” دفع الشركات لاستغلال الاحتياج المحتمل للمنتج

مطالب بوجود رقابة حقيقية على الأسواق وتحديد هامش ربح عادل

شهدت أسعار حديد التسليح ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الماضية، وصلت إلى 1000 جنيه في الطن الواحد، رغم حالة شبه الركود التى يعاني منها المنتج بسبب تداعيات أزمة كورونا فضلا عن تقنين أعمال البناء خلال الفترة الأخيرة، وسط اتفاق شبه علني بين الشركات في الرفع الجماعي لهم، الأمر الذي شبهه الخبراء بـ”التربيطات” لرفع السعر المحلي للمنتج.

ومن جانبه، وصف أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، الزيادة الأخيرة في سعر طن الحديد بغير المبررة، بسبب تراجع الطلب ووجود محزون لدى التجار الذين يبيعون بالأسعار القديمة، مضيفا أنه من المرجح أن تتراجع الشركات عن هذه الزيادة في حالة عدم تقبل السوق، كما أنه يجب تراجع الأسعار لما كانت عليه قبل الزيادة.

ونوه “الزيني”، إلى أن هناك اتفاقاً بين المصانع لتطبيق هذه الزيادة، في محاولة منهم لتعظيم الأرباح من الكمية القليلة التي يتم بيعها.

وقد شهدت أسعار الحديد ارتفاعًا كبيرا لسعر الطن خلال الأسبوعين الماضيين، بقيمة 1000 جنيه على مرحلتين، 500 جنيه للمرة الأولي في الأسبوع قبل الماضي، و500 جنيه أخري في الأسبوع الماضي.

وأرجع رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، الارتفاع الكبير في سعر الطن لثلاثة أسباب، منها حركة الركود داخل الأسواق، وهو ما دفع عدد من أصحاب الشركات لمحاولة استغلال الموقف بشكل أفضل وتحقيق أفضل عائد خلال المرحلة الحالية، لتعويض حالة الركود التي سيطرت على الأسواق خلال الفترة الماضية، إضافة إلى صعود الأسعار العالمية لخامات التصنيع”البيلت”، يعد السبب الثاني، فضلا عن ارتفاع الطلب من الصين على الحديد ضمن أهم الأسباب، التي دفعت الشركات لرفع أسعارها، نظرًا لكونها تستهدف استثمارات ضخمة في بنيتها التحتية.

وقد شهدت أسعار البيلت ارتفاعا ملحوظا سجل نحو 117 دولارا، إضافة إلى تأثير أزمة 22 مصنعا من مصانع الدرفلة عقب قرار وزارة التجارة والصناعة الخاص بفرض رسوم على خام البليت بنسبة 15%، حيث انه وفقا لبورصة معادن لندن استمرت أسعار الحديد الإسفنجي في الزيادة مدفوعة بتراجع الإنتاج في أحد المناجم الرئيسية حول العالم، ليصعد سعر الطن إلى 117 دولارا مقابل 101 دولار.

ووفقا لبيانات اتحاد الصناعات المصرية، فإن المصانع المحلية تستخدم حوالي 7.9 مليون طن بليت سنويا منها 4.5 مليون طن محلية وتستورد نحو 3.5 مليون طن.

وتابع “الزيني” أن سعر الحديد في الخارج يتراوح ما بين 450-480 دولارا، ومع إضافة القيمة المضافة، يجب أن يصل سعره محليا 9500 جنيه، إلا أنه يباع محليا بزيادة قدرها 1000 جنيه بالمقارنة بالأسعار العالمية، حيث أرجع السبب في ذلك لعدم وجود منافسة حقيقية ولا رقابة في السوق، وكذلك عدم تحديد هامش للربح.

من جهة أخرى يرى خبراء الإدارة المحلية، أن هناك ارتباطا وثيقا بين ارتفاع سعر الحديد الحالي، وبين تصريحات غير مؤكدة عن عودة حركة البناء، وذلك في ظل سماح الدولة بعودة البناء للحاصلين على تراخيص وحتى الدور الرابع كحد أقصى، إضافة إلى اقتراب صدور قانون اشتراطات البناء الموحد والذي ستعود معه حركة البناء من جديد، وهو ما سيؤدي إلى زيادة العرض والطلب على منتجات الحديد والأسمنت والخامات المستخدمة في البناء.

ويرفع المصنعون وخبراء الشركات شعار “تخفيض الغاز أولا”، ويقومون بمطالبة الحكومة بإعادة تسعير الغاز وخفض السعر، مبررين ذلك لتعويض الخسائر التي يتكبدونها، فضلا عن تعزيز قدرة المنتج المصري للمنافسة عالميًا.

وكانت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري، قد اقرت مؤخرا، تأجيل نظر القضية المرفوعة من 22 مصنعا لحديد الدرفلة ضد قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 الخاص بفرض رسوم وقاية نسبتها 15% على واردات البيلت، والذي أدى إلى توقف جميع مصانع الدرفلة في مصر عن الإنتاج لتصل الخسائر إلى نحو 48 مليون دولار منذ صدور القرار في 15 أبريل الماضي إلى جلسة 22 يونيو المقبل للاطلاع.

وأكدت المحكمة في قرارها أنه سيتم الاطلاع على تقرير جهاز المعالجات التجارية وتوصيات اللجنة الاستشارية الذي عرض علي وزير الصناعة.

ويرى عضو المجلس التصديرى لمواد البناء والسلع المعدنية والحراريات، سمير نعمان أن السبب في اشتعال الأسعار المحلية للحديد هو ارتفاع سعر الخام عالميا وزيادة تكلفة الغاز محليا، مطالبا الحكومة بضرورة تقديم مزيد من الدعم لهذه الصناعة الاستراتيجية، وأن يكون أول خطوات هذه الدعم هو تخفيض سعر الغاز.

ولفت عضو المجلس التصديرى لمواد البناء والسلع المعدنية والحراريات، في تصريحات صحفية له، أن الصناعة الوطنية تحتاج إلى قرارات سريعة ومدعمة لها من الحكومة حتى تستطيع مواجهة كل أزماتها ودعم أسعار السلع على المستهلك المحلى بالاضافة إلى السعى نحو زيادة التصدير وتحقيق استراتيجية القيادة السياسية بزيادة قيمة الصادرات سنويا بنحو 100 مليار دولار/ مضيفا أن هناك الكثير من القطاعات الصناعية التى تدرس حاليا برنامج لتحقيق زيادة الصادرات إلا أن سعر الغاز يمثل العائق الأول أمام تحقيق أى زيادة فى الصادرات أو معدلات نمو.

وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن البنك المركزى المصرى أن إجمالى إنتاج مصر من الحديد، خلال العام الماضي من يناير حتى ديسمبر 2019 بلغ نحو 7.474 مليون طن، فيما بلغ إجمالى مبيعات العام الماضي نحو 7.344 مليون.

الارتفاعات تباعا

وكانت قد أعلنت شركة حديد السويس للصلب عن زيادة أسعار الحديد مطلع الأسبوع الجاري، بواقع 500 جنيه للطن للمرة الأولى خلال الشهر الجاري، حيث أرسلت الشركة إخطارًا لوكلائها يفيد بزيادة أسعار الحديد خلال الأسبوع الحالي، لتسجل أسعار حديد السويس نحو 11500 جنيه لطن حديد التسليح لتسليم أرض مصنع بعد زيادته، وقد أعلنت شركة حديد المصريين هي الأخرى عن زيادة أسعار الحديد بواقع 500 جنيه للطن حيث سيصل للمستهلك بنحو 11800 جنيه شامل النولون الخاص بنقل البضاعة، وكما قامت شركة حديد المراكبي للصلب بزيادة أسعارها بنحو 200 جنيه منذ أيام.