الإبداع النسوي في مواجهة العنف .. مؤتمر اليوم الواحد بالمجلس الأعلى للثقافة .. غدا الخميس

الإبداع النسوي في مواجهة العنف .. مؤتمر اليوم الواحد بالمجلس الأعلى للثقافة .. غدا الخميس
تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، تنظم لجنة الشباب بالمجلس ومقررها المخرج أحمد السيد، ووبالتعاون مع الدكتورة رانيا يحيى عضو لجنة الشباب وعضو المجلس القومي للمرأة ومنسق المؤتمر، مؤتمر اليوم الواحد: ” الإبداع النسوي في مواجهة العنف” والذي تنطلق فعالياته في تمام الثانية عشرة من ظهر غدا الخميس الموافق 10 ديسمبر الحالي بقاعة المجلس الأعلى للثقافة؛ وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان؛ ويتضمن المؤتمر عقد أربع جلسات؛ على النحو التال
الجلسة الأولى 12.00: 1.30 عصرًا: بعنوان “العنف ضد المرأة فى الدراما المصري
ويشارك بها كل من: النائبة الفنانة سميرة عبد العزيز، والدكتورة سناء هاشم، والفنان طارق الدسوقى
الجلسة الثانية 1.30: 3.00 عصرًا: بعنوان “أثر البيئة الاجتماعية على الإبداع النسو
ويشارك بها كل من: الدكتورة نسرين البغدادى، والدكتورة ميرفت ابو عوف، والدكتورة سمر سعيد، والدكتورة سامية حبيب
ثم استراحة 3.00: 3.3
الجلسة الثالثة 3.30: 5.00 مساءً: بعنوان “إبداع يتحدى الإعاق
ويشارك بها كل من: الدكتورة هبة هجرس، والدكتورة مها هلالى، والدكتورة أمل مبدى، والدكتورة لميس مكاوى
الجلسة الرابعة 5.00: 6.30 مساءً: بعنوان “مبدعات مصريا
ويشارك بها كل من: الفنانة سماء إبراهيم، والفنانة رشا يحيى، والفنانة ميرنا وليد، والفنانة هند الفلافلى، وهالة فهمى
وتطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورون
كما تبث قعالياته ” أونلاين ” عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك وقناتها على اليوتيوب على الروابط التالي
صفحة أمانة المؤتمرات
https://www.facebook.com/ConferenceDepartment
قناة أمانة المؤتمرات على اليوتي
https://www.youtube.com/c/أمانةالمؤتمراتالمجلسالأعلىللثقافةوب/ ة:ا..ت”.ة”0.ى”.ة”ي:المجلسالأعلىللثقافة