الأربعاء.. مكتبة القاهرة الكبرى تحتفل باليوم العالمى للغة العربية 

احتفالا باليوم العالمى للغة العربية، تنظم مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لقطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، ندوة ثقافية وورشة عمل لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، فى السادسة من مساء يوم الأربعاء ١٦ ديسمبر الجارى، بمقر المكتبة بالزمالك.

يتحدث فيها الدكتور هداية الشيخ على، أستاذ مشارك بقسم مناهج وطرائق تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، والدكتور حسام الدين مصطفى، رئيس جمعية المترجمين واللغويين المصريين، ويدير اللقاء ياسر عثمان مدير عام المكتبة.

مع تنفيذ الاجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، والالتزام بنسبة القوة الإستيعابية المقررة .