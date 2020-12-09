هيئة الكتاب تنعى رفعت سلام 

تنعى الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة د هيثم الحاج على الشاعر والمترجم رفعت سلام الذى رحل عن عالمنا اليوم عن عمر ٦٩ بعد صراع مع المرض.

ولد الشاعر في نوفمبر من عام 1951 بمدينة منيا القمح في محافظة الشرقية، وساهم في إصدار مجلة «إضاءة 77» مع بعض زملائه، ثم أصدر مجلة «كتابات»، وأصدر أول ديوان شعرى عام 1987 «وردة الفوضى الجميلة»، وترجم عددا من الأعمال لشعراء أمثال بوشكين وماياكوفسكى ورامبو وبودلير ووالت ويتمان وكفافيس وريتسوس.

وقد أصدرت هيئة الكتاب عدة أعمال الراحل منها الأعمال الشعرية الكاملة فى أربعة أجزاء ، وارثر رامبو، وترجمة لأوراق العشب، وغيرها.

كما شارك الراحل رفعت سلام متطوعا فى باكورة إنتاج سلسلة ما حيث كتب ما الشعر لتعريف الشباب والناشئين به.

ويعد الراحل من أبرز شعراء جيل السبعينيات، ونال جائزة كفافيس الدولية للشعر عام 1993.