منح الباحث ” خالد زايد ” درجة الدكتورة من جامعة عين شمس بمرتبة الشرف 

نال الباحث ” خالد زايد ” دراجة فى الإعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف من كلية الاداب بجامعة عين شمس ،عقب مناقشة رسالته التى حملت ” دور الصحف البحرينية فى ترتيب أولويات الجمهور تجاه القضايا السياسية”

وقد تشكلت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة برئاسة ا.د محمود إسماعيل وعضوية كلا من ا.د دنيا أبوزيد و ا.د سلوى سليمان و ا.د سماح المحمدي وبحضور السيد المستشار / محمد شتات – نائب رئيس مجلس الدولة ومستشار رئيس الجامعة ووكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا والبحوث والتعليم .

وقد اثنت لجنه الحكم والمناقشة على موضوع الرسالة واعتبرتها إضافة جديدة في المجال الإعلامى ، مشيدة بمجهودات الباحث الملموسة فى إبراز القيمة العلمية والعملية للرسالة وما حملته من مضامين علمية ،ودورها فى ترتيب أولويات الجمهور البحريني تجاه القضايا السياسية ،بما ينعكس على النمط الصحفى ويجعله أكثر تأثيرا فى ظل الصراع المتبادل مع إعلام “السوشيال ميديا ”

وقد أوصت لجنة المناقشة بضرورة تأسيس العمل الصحفى على متضمنات الرؤية الاقتصادية 2030 لمملكة البحرين ،كذلك توطين ثقافة الصحافة الجميع