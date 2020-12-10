سفير تركي جديد في إسرائيل

ذكر موقع “المونيتور” أن تركيا عينت سفيرا جديدا لها في إسرائيل بإطار الجهود المبذولة لتطبيع العلاقات بين أنقرة وإسرائيل وتجميع النقاط في حساب الإدارة الأمريكية الجديدة.وقال الموقع إن السفير الجديد هو أوفوك أولوتاس (40 عاما)، رئيس مركز البحوث الاستراتيجية في وزارة الخارجية التركية.

وعمل أولوتاس رئيسا لمؤسسة SETA، وهي مؤسسة فكرية مؤيدة للحكومة، وكتب عددا من الأوراق البحثية عن السياسة في الشرق الأوسط والتاريخ اليهودي كما أنه يعتبر خبيرا في الشؤون الإيرانية.نقل الموقع عن مصادر مقربة من أولوتاس قولها إنه “مؤيد جدا للفلسطينيين”.ومنذ مايو 2018، لا تتبادل تركيا وإسرائيل السفراء بعد الأزمة السياسية حول نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.