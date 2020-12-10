ارتفاع معدل التضخم الشهري (1.1%) لشهر نوفمبر 2020

بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (111.2) نقطة لشهر نوفمبر 2020، مسجلاً ارتفاعاً قدره (1.1%) عن شهر أكتوبر 2020.

ترجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (25.0%)، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.6)، مجموعة الملابس الجاهزة

بنسبة (2.7%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.5%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.4%)، مجموعة خدمات الفنادق

بنسبة (1.3%) ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.5%) … هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (-4.6%)، مجموعة اللحوم والدواجن

بنسبة (-0.4%) ومجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (-0.6%).

سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (6.3%) لشهر نوفمبر 2020 مقابل (2.7%) لنفس الشهـر من العام السابق.

أولاً: التغيــر الشهـــرى (شهــر نوفمبر 2020 مقـارنة بشهـر أكتوبر 2020):

1- سجـل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاُ قدره (3.2%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:

ارتفاع مجموعة الخضروات بنسبة (25.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات الدائمة بنسبة (60.6%) حيث ارتفاع أسعار الطماطم بنسبة (131.3%)، بسلة خضراء بنسبة (46.6%) والبامية بنسبة (18.5%).

ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.6%) بسبب ارتفاع مجموعة منتجات حبوب أخرى بنسبة (1.5%) ومجموعة المكرونة بنسبة (0.9%).

….. هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (-4.6%) بسبب انخفاض مجموعة الكمثرى والجوافة بنسبة (-8.7%) ومجموعة الموز بنسبة (-8.2%).

انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-0.8%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الطيور بنسبة (-1.5%).

2- سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعاً قدره (1.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (2.7%) ومجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (1.5%) …. هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (-0.6%).

3- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود انخفاضاً

قدره (-0.1%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن

بنسبة (-0.2%) … هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (0.4%).

4- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً

قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة (0.2%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (0.2%).

5- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.5%) ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.4%).

6- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (0.1%) ومجموعة خدمات النقل

بنسبة (0.1%).

7- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (1.3%) ومجموعة الوجبات الجاهزة

بنسبة (0.5 %).

8- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة انخفاضاً قدره (-0.1%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان اخر بنسبة (-0.2%) ومجموعة العناية شخصية بنسبة (-0.1%) … هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الأمتعة الشخصية بنسبة (0.1%).

ثانياً: التغير السنوي (شهر نوفمبر 2020 مقارنة بشهر نوفمبر 2019):

1- سجـل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (4.0%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:

ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (25.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات الدائمة بنسبة (60.8%) حيث ارتفاع أسعار الطماطم

بنسبة (127.6%) والفلفل الرومي/البلدي بنسبة (15.8%).

ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (5.4%) بسبب ارتفاع أسعار لحم بقرى وجاموسى مشفى متوسط بنسبة (12.9%)، لحم بقرى وجاموسى مشفى كبير بنسبة (11.1%) والدجاج الأبيض بنسبة (2.5%).

ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنيه والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (3.5%) بسبب ارتفاع أسعار المياه الغازية بنسبة (5.7%).

ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (3.3%) بسبب ارتفاع أسعار التفاح

بنسبة (17.0%) والجوافة بنسبة (16.2%).

ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.7%) بسبب ارتفاع أسعار الخبز بنسبة (11.1%) والمكرونة بنسبة (2.6%).

… هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (-6.1%) بسبب انخفاض أسعار زيوت طالحة للأكل بنسبة (-9.0%).

انخفاض أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (-6.0%) بسبب انخفاض أسعار السكر بنسبة (-9.0%).

انخفاض أسعار مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (-3.5%) بسبب انخفاض أسعار الملح والتوابل بنسبة (-5.1%).

انخفاض أسعار مجموعة اللبن والجبن والبيض بنسبة (-1.6%) بسبب انخفاض أسعار البيض بنسبة (-9.2%).

انخفاض أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-1.4%) بسبب انخفاض أسعار الاسماك الطازجة والمجمدة بنسبة (-1.9%).

2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (11.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (11.0%).

3- سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعاً قدره (2.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (7.8%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (4.1%) ومجموعة الملابس الجاهزة

بنسبة (3.1%).

4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً

قدره (4.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (11.6%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (4.0%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (2.3%)، ومجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (1.7%).

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً

قدره (2.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (3.5%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (2.0%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (1.9%)، مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة (1.3%) ومجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (0.4%).

6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (5.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (8.2%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (7.7%) ومجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية

بنسبة (4.6%).

7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (4.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (8.3%)، مجموعة خدمات النقل

بنسبة (3.3%) ومجموعة شراء المركبات بنسبة (1.2%).

8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (2.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (20.0%) ومجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (2.2%).

9- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (6.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (6.9%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (6.9%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (5.7%) ومجموعة الأصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (2.6%).

10- سجل قسم التعليم ارتفاعاً قدره (29.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (56.5%)، مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (20.1%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (13.2%) ومجموعة التعليم بعد الثانوي العام والفني بنسبة (12.3%).

11- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا قدره (5.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (12.1%) ومجموعة الوجبات الجاهزة

بنسبة (5.0%).

12- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (9.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان اخر بنسبة (35.0%)، مجموعة الأمتعة الشخصية بنسبة (5.3%) ومجموعة العناية شخصية

بنسبة (4.2%).