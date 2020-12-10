وزير الصحة والبيئة العراقية يصل الى جمهورية مصر العربية ويلتقي مع نظيرته وزيرة الصحة والسكان المصرية لبحث زيادة افاق التعاون العراقي المصري الصحي بين البلدين

التقى السيد وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن محمد التميمي مع السيدة وزيرة الصحة والسكان المصرية الدكتورة هالة سامح حال وصوله الى جمهورية مصر العربية مع الوفد الوزاري .

وتم خلال اللقاء مناقشة أُطر التعاون بين البلدين في مواجهة جائحة كورونا والتأكيد على تواصل الفرق العلمية العراقية والمصرية حول البروتوكولات العلاجية وعلاج المواطنين المقيمين في جمهورية مصر العربية اسوة بالمواطن المصري وادامة التعاون من اجل السيطرة والقضاء على هذا الوباء

والتعاون الصحي المشترك في كافة المجالات بما يسهم تقديم خدمات متميزة للمواطن العراقي والمصري على حد سواء .