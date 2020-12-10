يزور القاهرة وفد وزاري عراقي برئاسة وزير التخطيط خالد بتال النجم

ويذكر ان الوفد سيوقع خلال الزيارة؛ سبع مذكرات تفاهم مع الجانب المصري تشمل تمكين المشروعات المتوقفة في العراق، ومشاريع بروتوكولات ثقافية وعلمية وتنموية وزراعية، فضلاً عن تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة أثناء زيارة رئيس الوزراء المصري والوفد المرافق له إلى بغداد مؤخرا ً.

هذا وسيجري الوفد خلال الزيارة، لقاءات ثنائية بين وزراء الجانب العراقي ونظرائهم المصريين، فضلاً عن إجراء عدد من الزيارات الميدانية لعدد من المشروعات المهمة في القاهرة، وان اجتماعا ثلاثيا سيعقد بين أعضاء المجلس التنسيقي العراقي – الأردني – المصري، على هامش الزيارة .

ويضم الوفد وزراء الصحة والهجرة والاستثمار والتجارة والصناعة .