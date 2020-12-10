متحف الفن الإسلامي يطلق سلسلة من الحلقات التعريفية بالمتحف وما يحتويه

في اطار حرص وزارة السياحة والآثار على زيادة ونشر الوعي الاثري بين فئات الجمهور وتعريفهم بالمتاحف الآثرية المصرية ومقتنياتها، يطلق متحف الفن الإسلامي بباب الخلق، سلسلة من الحلقات التعريفية بالمتحف وما يحتويه من مقتنيات اثرية تحت عنوان “حدوته”

وأوضح ممدوح عثمان مدير عام متحف الفن الاسلامي، أن البرنامج عبارة عن سلسة من الفيديوهات تُعرض كل شهر، تروي لنا تاريخ المتحف ومقتنياته الاثرية، بطريقة مبسطة وسهلة لكي تصل لكافة المراحل العمرية والفئات المجتمعية.

وأضاف أن أولى هذه الحلقات ستكون عن قصة باب السيدة زينب الذى يزين القاعة الرئيسية بالمتحف.

ويذكر أن باب السيدة زينب من أكبر الأبواب المصفحة بالفضة في العالم، و نُقل الباب إلى متحف الفن الإسلامي من مسجد السيدة زينب، وهو يعكس مدى الاندماج والإتقان الفني في تنفيذ الزخارف بالطابع الإسلامي.

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