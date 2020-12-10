د “هنية الاتربي” ضيفة اذاعة الشرق الاوسط الليلة وحوار مهم عن البحث العلمي الزراعي

العالمة الدكتورة هنية الاتربي هي السيدة الوحيدة التى تولت منصب رئيس مركز البحوث الزراعية وهي المشرف على بنك الجينات القومي بوزارة الزراعة كما أنها والدة مصرية عظيمة وزوجة لأحد رجال مصر العظماء الدكتور عبدالرحيم شحاته (الله يرحمه) الوزير والمحافظ والعالم الزراعي ،

د هنية هي ضيفتي العاشرة مساء الليلة في برنامج الحلم المصري بإذاعة الشرق الأوسط تتحدث عن نشأتها وجذورها وتعليمها والتحاقها بكلية الزراعة وتفوقها فيها كما تتحدث عن أبحاثها العلمية في مجال الزراعة وعن رئاستها لمركز البحوث الزراعية واشرافها على البنك القومي للجينات ،

الاتربي تطرح رؤيتها لتطوير البحث العلمي الزراعي باعتباره من أهم الأبحاث العلمية التطبيقية المرتبطة بمشاكل المجتمع وتقدم خبرتها ومشوار حياتها للباحثين الشباب كما تتحدث عن اهتمام الدولة بالعلم والعلماء البرنامج إعداد وتقديم احمد ابراهيم