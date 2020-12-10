السلايدفن وثقافة

انطلاق مشروع القوافل الثقافية،، ٢٠٢١ عام الثقافة المصرية

كتب جريدة الأهالي
95

الشارع الثقافى .. تحت شعار “الثقافة للجميع”

أعلنت إدارة صالون طه حسين التنويرى، أنه فى إطار حرص الدولة على خلق حاضنة ثقافية للشباب، والنهوض بالمستوى الفكرى والثقافى لديهم، وإيماناًبأهمية مشاركة المجتمع المدنى فى تلك العملية، نظراً للدور الحيوى الذى يلعبه قياداته وأعضائه.

فى هذا الصدد تم إعلان انطلاق مبادرةالشارع الثقافى، فى سياق مشروع ثقافى تفاعلى متكامليستهدف الشباب المصرى، ألا وهو مشروع القوافل الثقافية، وذلك برعاية كل من برنامج (كبسولات ثقافية) بصدى البلد، وصالون طه حسينالتنويرى، بالتعاون مع قطاع الثقافة بوزارة الشباب والرياضة (الشريك الأساسى للمبادرة والداعم الرئيسى لها)،والهيئة العامة لقصور الثقافة التابعة لوزارة الثقافة، وقطاع الفنون التشكيلية،  كحاضنة ثقافية للشباب للتعبير عن أفكارهم وعرضإبداعاتهم.

وسوف تنطلق المبادرة مع بداية العام المقبل، وسيتم الإعلان عن تفاصيل المبادرة بالكامل خلال هذا الشهر.

جريدة الأهالي
قد يعجبك ايضا اقرأ لنفس الكاتب

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق