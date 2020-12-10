وزير التعليم العالي يؤكد الحرص على تذليل العقبات التي تواجه الطلبة العراقيين الدارسين بالجامعات المصرية

أكد د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري ،حرص الوزارة على تذليل كافة العقبات التي تواجه الطلاب العراقيين الدارسين بالجامعات المصرية.

هذا والتقى د. خالد بتال النجم نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط التقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري بمقر ديوان عام الوزارة، وناقش معه سبل تعزيز أوجه التعاون العلمي والبحثي المشترك بين البلدين الشقيقين.

و اكد عبد الغفار استعداد الوزارة لتقديم كافة سبل الدعم والتيسيرات اللازمة للطلاب العراقيين الدارسين بالجامعات المصرية، وتذليل كافة العقبات التي تواجههم، مضيفاً ان هناك تواصلا دائما مع المسؤولين العراقيين في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، عبر سفارة العراق في القاهرة.

من جانبه اشار النجم الى الاهمية الستراتيجية للعلاقات بين العراق ومصر، وما تشهده هذه العلاقات من زخم وتطور ملحوظ في الفترة الاخيرة خصوصاً في ضوء مشاركة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في القمة الثلاثية بين العراق ومصر والاردن في عمان في