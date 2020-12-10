وزير الكهرباء المصري يلتقي نظيره العراقي

التقى محمد شاكر وزير الكهرباء نظيره العراقي ماجد مهدي حنتوش مع نظيره المصري محمد ش في مقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وبحث الجانبان آلية التعاون الثنائي بين البلدين وخصوصاً في مجال تطوير قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.

كما تطرق الجانبان الى آلية تسهيل دخول الشركات المصرية الى العراق والمشاركة في اعادة تأهيل المحطات الكهربائية

هذا واستعرض وزير الكهرباء المصري خلال اللقاء وضع الطاقة الكهربائية في مصر قبل العام ٢٠١٤ وابرز المشاكل التي كانت تواجهها في عملية انتاج الطاقة وابرز الخطط التي وضعت لتجاوز هذه الازمة، حتى وصلت الى مرحلة تصدير الفائض من الطاقة الكهربائية.

من جانبه استعرض وزير الكهرباء العراقي جهود الحكومة العراقية في حل ازمة الكهرباء من خلال التعاقد مع شركات عالمية لبناء محطات جديدة لتوليد الطاقة واعادة تأهيل المحطات القديمة.