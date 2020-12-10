نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط العراقي يلتقي نظيرته المصرية

التقى د. خالد بتال النجم نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط العراقي، بحضور سفير العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، د. أحمد نايف الدليمي ، نظيرته د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية المصرية، بمقر ديوان عام الوزارة، لمناقشة سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

وفي مستهل اللقاء، أشار د. النجم إلى الأهمية الاستراتيجية للعلاقات بين العراق والشقيقة ومصر، وما تشهده هذه العلاقات من زخم وتطور ملحوظ في الفترة الاخيرة خصوصاً في ضوء مشاركة السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراق في القمة الثلاثية بين العراق ومصر والأردن في عمان في 25/8/2020، لافتاً الى ما تناولته القمة من بحث سبل تعزيز التعاون الثلاثي المشترك في مختلف المجالات بين الدول الثلاث خاصة تلك التي تتعلق بالطاقة والربط الكهربائي والبنية الأساسية والغذاء، وتعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وذلك بهدف تأسيس مرحلة قادمة من التكامل الاستراتيجي بين الدول الثلاث، قائمة على الأهداف التنموية المشتركة.

من جانبها لفتت الوزيرة السعيد، الى الإجراءات التنفيذية التي بدأت في كل من مصر والعراق والأردن في اتخاذها لزيادة معدلات التجارة والاستثمار واتفاق وزراء التجارة والصناعة في الدول الثلاث على وضع خطط وآليات جديدة لتنشيط التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري المشترك بما يحقق التكامل وفق جدول زمني محدد وبمشاركة من القطاع الخاص المصري والعراقي والأردني.

وقال سفير العراق في القاهرة د. أحمد نايف الدليمي، في تصريح له، ان زيارة

وفد العراق برئاسة د. خالد بتال النجم نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، تهدف الى ايجاد الآليات المناسبة لتفعيل ماتم الاتفاق عليه في اللجنة العليا العراقية – المصرية المشتركة، فضلا عن متابعة تنفيذ المشروعات المنبثقة عن المجلس التنسيقي العراقي- المصري- الاردني المشترك.