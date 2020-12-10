ممثل الكنيسة الأرثوذكسية : الفساد فعل اجرامي

وأكد القمص /سيرجيوس سيرجيوس ممثل الكنيسة الأرثوذكسية خلال مؤتمر مكافحة الفساد الذي عقدته محافظة القاهرة وهيئة الرقابة الإدارية صباح اليوم تحت عنوان ” متحدون على مكافحة الفساد ” ان الفساد فعل إجرامي لا أخلاقي وخيانة للأمانة المستودعه للشعب كالرشوة وانعدام الضمير واضاعة الوقت في العمل وتعطيل مصالح العمل ، وقد اتخذت الدولة عدة خطوات لمكافحة الفساد وهي وقفة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحاربة الفساد والفاسدين مهما كانت مناصبهم ، والتنمية والبناء وقلة نسب البطالة ، مشيرا إلى أن القضاء علي التعدي علي أراضي الدولة والأراضي الزراعية شاهدا عمليا علي التصدي للفساد وعلي قدرة الدولة على التصدي للفساد وضبط الأسلحة والمخدرات والأدوية والأطعمة الفاسدة ، ولا ننسي دور الشرطة العظيم في مكافحة هذا الفساد ودور جيشنا الباسل لمحاربة الإرهاب ، وكلنا نشهد للمنظومة التعليمية في تطوير المناهج والتعليم عن بعد والاهتمام بالبحث العلمي والاهتمام بمادة الأخلاق.