مجدي البدوي خلال مؤتمر عمال الصحافة والطباعة بالغردقة: كورونا دافع قوي لمواصلة العمل وزيادة الإنتاج

أكد مجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والثقافة ان جائحة كورونا لا يجب ان توقف الانتاج بل يجب ان تكون الدافع الأول لمواصلة العمل وزيادته لمواجهة الآثار السلبية المترتبة علي هذه الأزمة العالمية جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي الرابع للنقابة والذي عقد هذا العام بمدينة الغردقة خلال الفترة من ٨ الي ١١ ديسمبر الجاري تحت عنوان أزمة كورونا ودور النقابات العمالية في مواجهتها بحضور اشرف أمام رئيس مجلس إدارة المطابع الأميرية ومحي العبادي رئيس الاتحاد المحلي لعمال البحر الأحمر.

وأضاف البدوي التنظيم النقابي عليه دور كبير داخل الشركات والمنشآت بالحفاظ عليها وعلي أدوات الإنتاج وليس دورا هشا يبحث عن مصالحه الشخصية مشيرا ان علينا تربية الاجيال القادمة علي حب الوطن وحب العمل الخدم.

وشدد رئيس النقابة العامة للصحافة والطباعة اننا ستنتصر على كورونا بالتنسيق مع إدارات الهيئات والمؤسسات لتوفير الإجراءات الاحترازية للعمال هذا بالإضافة لوضع خطة واقعية لكيفية علاج المصابين وتوفير الادواية المناسبة للعلاج موضحا ان النقابة العامة تقف خلف أي لجنة نقابية تتعرض لازمة في هذه الجائحة مطالبا اللجان النقابية بدعم العمال فى حالة إصابتهم ومساندتهم حتى ينتصروا على هذا الفيروس اللعين.

وشدد البدوى على ان الهدف من المطالبة بضرورة مراعاة الخطة الإنتاجية بالمنشآت هو الحفاظ على اقتصاديات الهيئات والمؤسسات لان فى حالة تضررها فان الخاسر الأول هم العمال.

وأشار البدوي ان العمال دائما اصحاب الأدوار الوطنية وظهر ذلك جليا من خلال الاستحقاقات الدستورية ومدى حرصهم مساندة الدولة والوقوف خلف قيادتها السياسية.