الإسكندرية..المتضررون من العقار المنهار يطالبون بتوفير أماكن إيواء

شهدت مدينة الإسكندرية نهاية الأسبوع الماضى مأساة إنسانية جديدة اثر انهيار منزل قديم فجأة على رؤوس السكان وبعد المارة مما أسفر عن دفن أسرتين أحياء تحت الأنقاض . وبعد ساعات من الكارثة تمكنت قوات الحماية المدنية من استخراج جثث 6من السكان وتم دفنهم وسط أجواء من الحزن لأسر وجيران الضحايا .

وتبين من المعاينة أن العقار بناء قديم مأهول بالسكان، مكون من طابق أرضي وثلاثة طوابق علوية.

فيما أمضى أفراد عائلتين من سكان المنزل المجاور ليلة أمس فى الشارع لعدم وجود مكان إيواء بديل لها حتى الآن .

وطالب المتضررون محافظ الإسكندرية اللواء محمد طاهر الشريف بتنفيذ وعده بتوفير سكن بديل حماية لهم ولأطفالهم .

فيما كشفت تحقيقات النيابة العامة بإشراف المستشار محمود الغايش المحامى العام لنيابات شرق الإسكندرية الكلية عن سابقة صدور عدد 3 قرارات ترميم للعقار محل البلاغ ولم تنفذ.

أمرت النيابة بسرعة التحفظ على ملف العقار وإحضاره خشية التلاعب فيه، للوقوف على أسباب عدم تنفيذ القرارات.