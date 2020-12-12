قبل أيام من إجراء الامتحانات التجريبية..تأخير استلام التابليت فى المدارس الثانوية

فى الوقت الذى اعلن فيه وزير التعليم د.طارق شوقى ، عن عقد اختبارات تجريبية للصف الاول الثانوي بدون درجات لتدريبهم على نوعية الاسئلة واستخدام التابلت وذلك يوم 15 ديسمبر ، اشتكى العديد من الطلاب واولياء الامور من عدم استلام التابليت فى العديد من المدارس حتى الان بالاضافة الى ان بعض الطلاب لم تستلم شريحة الانترنت ، الوضع الذى تسبب فى حالة من الارتباك الشديد مع الاقتراب من الامتحانات مطالبين بتوفير جهاز التابليت حتى يتمكنوا من التدريب عليه بوقت كاف قبل الامتحانات.

وقال عبد الناصر قنديل”الامين العام المساعد لشئون التثقيف والتدريب بحزب التجمع ” ان هناك حالة من التخبط والعشوائية يعانى منها الوضع التعليمى الحالى، فالوزارة تسير فى واد والطلاب والاسر تسير فى واد اخر.

واضاف ان معظم المدارس لم تستلم التابليت وعلى سبيل المثال وليس الحصر فإن غالبية المدارس التابعة لادارة الزيتون التعليمية لم تستلم التابليت حتى الان رغم الاقتراب من الامتحانات العامة بعد اقل من شهر تقريبا ، قائلا “ابنى فى اولى ثانوى باحدى المدارس التابعه لادارة الزيتون التعليمية ، ولم يستلم التابليت وعندما ذهبت للمدرسة اكدوا لى ان الادارة لم ترسل اجهزة لتوزيعها على الطلاب.

ولفت الى ان وزير التعليم يدعى تطبيق النظام الجديد للتعليم باستخدام التابليت ولكن على ارض الواقع يعانى الطلاب واولياء امورهم من مشكلات عديدة ابرزها ان الطالب لم يتلق التدريب الكافى قبل بدء الامتحانات كما انه لايعرف شكل الامتحان والمحتوى المعرفي الذى يسئل عنه

لافتا الى ان المدارس غير مؤهلة لتقديم الخدمات التعليمية لصالح الطلاب كما انها غير مجهزة بالشكل الكامل ، وتحولت الى منصات للدروس ولايوجد شرح بالحصص المدرسية.