فواتير المياه والكهرباء تؤرق المواطنين وتكاليف باهظة لتوصيل الخدمات.

يشكو المواطنون من ارتفاع اسعار فواتير المياه والكهرباء والغاز الطبيعى الوضع الذى بات يؤرق الاسر المصرية خاصة من محدودى الدخل وذلك بعد ارتفاع الفواتير والتى اصبحت تأتى بشكل جزافى بسبب غياب المحصلين عن قراءة العداد بشكل ملحوظ فى معظم المناطق فضلا عن ان نظام العدادات المجمعة فى معظم العقارات القديمة يحسب فاتورة المياه بشكل تراكمى لاستهلاك عدد الشقق المشاركة فى العداد الواحد وبالتالى يأتى استهلاك الفرد البسيط الذي يكاد يسكن فى منطقة شعبية اعلى من استهلاك اخر يسكن فى شقة فى منطقة راقية ولكن بعداد منفصل.

فلاشك ان ازمة العدادات المجمعة التى توجد فى معظم البيوت تعد معضلة كبيرة تتطلب جهود الدولة لحل المشكلة التى بسببها يتأزم المواطن البسيط ويضطر الى دفع فواتير عالية رغم ان استهلاكه قد يكون محدودا، وعلى الجانب الاخر لا يستطيع تركيب عداد منفصل نظرا لما يتطلبه من تكلفة عالية تصل إلى 10 الاف جنيه .

ومن المتوقع حدوث مشكلات عديدة ومعاناة اكبر مع اتجاه الدولة إلى تركيب العدادات مسبقة الدفع او بالكارت بغرض الحفاظ على المياه دون اهدار ، حيث انه ليس لدى المواطن البسيط ثقافة ترشيد المياه الامر الذى يكلفة مبالغ طائلة لشحن الكارت.

كما يواجه المواطنون معاناة فى تحمل تكلفة توصيل الخدمات الامر الذى اصبح مكلفا للغاية ، وقال مصطفى على ، من منطقة حلوان البلد، انه قام بتوصيل الغاز فى شهر يونيه الماضي ودفع مبلغ 2300 جنيه للشقة الواحدة بخلاف مادفعه لمن قاموا بتركيب المواسير، واضاف ان الفاتورة تأتى شهريا بين 70 و 80 جنيها على الرغم انه يعيش مع زوجته واولاده متزوجين فى ذات المنزل، واضاف انه على المعاش شاكيا من ارتفاع الفواتير التى تأتى جزافا بدون قراءة للعداد لحساب الاستهلاك الحقيقى.

وقالت الحاجه نادية، من منطقة تقسيم المعلمين بحلوان، ان فاتورة الكهرباء تأتى شهريا بمالايقل عن 200 الى 250 جنيها رغم انها تسكن بشكل غير دائم فى الشقة مع ابنها حيث انها من وقت لاخر تذهب لتعيش مع اولادها نظرا لانها من كبار السن وتحتاج الى رعاية.

وفى سياق متصل قالت د.سعاد الديب ” رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك ” ان فواتير المياه ارتفعت بشكل ملحوظ خاصة بعد ان اصبح تحصيلها شهريا الامر الذى يؤرق المواطنين بالاضافة الى ارتفاع فواتير الكهرباء والغاز الطبيعى وفقا لخطة الدولة لرفع الدعم عن الخدمات.

واضافت ان نظام العدادات المجمعة تسبب فى معاناة الكثير من المواطنين ، لافتة الى انها تضطر الى دفع مبلغ 395 جنيها شهريا للمياه مع العلم انها غير دائمة فى الشقة واستهلاكها محدود حيث يتم تقسيم الفاتورة على 5 شقق بالعقار.

واشارت الى ان الدولة عليها ان توفر العدادات بأسعار مناسبة بجانب تيسير الاجراءات موضحة ان سعرها ارتفع لمبالغ طائلة الامر الذي يرجع الى وجود عجز فى توفير هذه العدادات حيث يتم استيرادها من الخارج.