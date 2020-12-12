بعد رحيل 5 آباء للكنيسة متأثرين بكورونا.. “الأرثوذكسية” تُعلق القداسات والاجتماعات لمدة شهر

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تعليق مدارس الأحد والاجتماعات وجميع الأنشطة الخدمية إلى جانب تعليق خدمة القداسات تمامًا، (ويمكن لكهنة كل كنيسة إقامة قداس واحد فقط أسبوعيًا بمشاركة ما لا يزيد عن خمسة شمامسة) لمدة شهر.

وقال بيان صادر عن الكنيسة: إنه في إطار متابعة تطورات الوضع الصحي، وتطورات انتشار فيروس كورونا المستجد،

تقرر تعليق سهرات شهر كيهك – صلوات خاصة تسبق عيد الميلاد المجيد – تمامًا، والاكتفاء بمتابعة تسجيلات للسهرات المسجلة التي ستذاع على القنوات الفضائية المسيحية، إلى جانب إقامة صلوات الجنازات بكاهن واحد وشماس واحد فقط إلى جانب أسرة المتوفي ويفضل أن يكون ذلك في كنائس المدافن، كذلك إيقاف صلوات الثالث للمتوفي وقاعات العزاء وصلاة الحميم لحين تتحسن الأوضاع.

ونوه البيان إلى أن خدمة الافتقاد -زيارة أباء الكنيسة للأسر- سوف يقتصر فقط على الاتصال التليفوني، ويسمح بإتمام سري المعمودية والميرون بحضور أسرة المُعمد فقط (٤ أفراد)، كما تقرر أن تستمر الدراسة في الإكليريكيات والمعاهد والمراكز التعليمية بنسبة حضور 25%،ويلتزم الآباء الكهنة والشمامسة وجميع أفرد الشعب بإتباع وتطبيق التعليمات الاحترازية بكل دقة.

وبالنسبة لإيبارشيات الكرازة المرقسية يقرر الأب المطران أو الأسقف كل في إيبارشيته بالاشتراك مع مجمع الكهنة ما يناسب الوضع الصحي بالإيبارشية.

يأتي قرار الكنيسة الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بعد أن فقدت الكنيسة وفي أقل من 24 ساعة 5 من الآباء الكهنة رحلوا متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد،

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنه يتابع البيانات الصادرة عن وزارة الصحة ومنظمة الصحةالعالمية، وتطورات الوضع الصحي على الأرض لاتخاذ القرارات المناسبة في ضوء المستجدات.

ولفت إلى أن 5 آباء توفوا في نفس اليوم لكن في مناطق مختلفة وأعمار متباينة، وبعضهم كان يعاني من الضغط ومرض السكر، لافتًا إلى أن 20 كاهنًا توفوا متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا منذ مارس الماضي.

وعن مصير صلوات قداسات ليلة رأس السنة والميلاد، قال البابا: “مش عارفين الظروف هتبقى إيه، ولا يوجد لدينا تصور حتى الآن، وأمامنا حوالي 3 أسابيع، لكن غالبًا احتفالات الكريسماس هتبقى محدودة في مصر والعالم”.