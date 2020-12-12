” السكة الحديد” : وفاة السائق وإصابة غفيربحادث مزلقان الخوى بطريق القاهرة_اسوان

تعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن اقتحام سيارة مجهزة بصهريج مياه بدون لوحات معدنية، مزلقان الخوي الواقع بكم ٣٠٠/٧٤٩ بخط القاهرة اسوان بين محطتي السباعية والمحاميد أثناء مرور قطار ٢٠١٤ القاهرة/ اسوان رغم أن المزلقان مغلق بالبوابات المعدنية ووسائل التنبية الضوئية والسمعية (أضواء وأجراس) تعمل بإنتظام وتوضح أن المزلقان مغلق مما أدي الي كسر بوابة المزلقان واصطدامها بجرار القطار ووفاة سائق السيارة وإصابة غفير المزلقان وتم نقله الي مستشفي ادفو العام.

وتناشد الهيئة قائدى المركبات بكافة انواعها والافراد الالتزام بتعليمات المرور أثناء عبور المزلقانات، وعدم عبورها أثناء غلق المزلقان وأثناء مسير القطارات حفاظا على أرواحهم وسلامتهم وسلامة مسير القطارات.