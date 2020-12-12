” النقل” تصدر بيانا بشأن غلق السودان معبر أرقين

أصدرت وزارة النقل ؛ بيانا اليوم ردا على الخبر المنشور في عدد من المواقع الالكترونية أمس الجمعة تحت عنوان “السودان يغلق معبر أرقين مع مصر بدون إبداء أسباب “؛ معلنة ان الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل قد تواصل هاتفياً مع نظيره السوداني السيد / هاشم بن عوف، وزير النقل والبنية التحتية السوداني الذي أوضح ان ذلك يرجع لإضراب الاطباء والأطقم الطبية في الجانب السوداني من المنفذ حيث تم غلقه من الجانب السوداني لعدة ساعات وقد تم انتهاء الاضراب واعادة فتح المنفذ من الجانب السوداني ليعمل المنفذ حالياً بصورة طبيعية في الاتجاهين”.