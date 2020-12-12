مذكرة من نقابات شركات الحاويات الوطنية للشركة القابضة للنقل البحرى بشأن لائحة “قطاع الأعمال”

هانى كمال..

أصدرت المنظمات النقابية لشركات الحاويات الوطنية بورسعيد ودمياط وأسكندرية مذكرة لرئيس الشركة القابضه للنقل البرى والبحرى أعربت فيها عن تمسكهم برفضهم للائحة وزارة قطاع الأعمال .بالاضافة للمطالبة بصرف القيم التى سيتم توزيعها من أرباح ومكافاة التميز بنفس القواعد المعمول بها قبل تعديل قانون قطاع الاعمال العام وذلك بسبب ان الميزانيات العمومية المزمع مناقشتها خلال الجمعيات العمومية تخص فترة سابقة على صدور تعديل القانون .وذلك للمساهمة فى تهدئة العمال ولأستمرار سير العمل على الوجه الأكمل وتشجيع العاملين على بذل الجهد .وذلك أيضا مراعاة للظروف القهرية التى تعرضت لها البلاد الامر الذى تغلب عليه العمال بالجهد المضاعف للوصول الى تحقيق المستهدف المطلوب .

من ناحية أخرى تسود حالة من القلق والتوتر الأوساط العماليه بالشركات الثلاثه للحاويات بسبب ما حدث بعد إجتماع الجمعية العمومية لشركة دمياط لتداول الحاويات ووقف وإرجاء تفعيل قرارات الجمعية العمومية التى تمت فى الثالث من ديسمبر 2020

ومن المقرر ان تعقد الجمعيات العمومية للشركات الحاويات الوطنية بورسعيد وأسكندرية يوم السبت الموافق 12 ديسمبر الجارى .