مصر تشارك في ندوات وورش العمل الاقليمية حول سياسات التعافي المتكاملة من “كورونا”

مصر اول الدول المشاركة في ندوات وورش العمل الاقليمية حول سياسات التعافي المتكاملة نحو تنفيذ اهداف التنمية المستدامة في بلدان مختارة في شمال افريقيا ومنطقة غرب اسيا في سياق جائحة كوفيد -19 يوم 17 ديسمبر المقبل وينظم الندوات ادارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة ولجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) وبالتنسيق مع مكتب المنسق المقيم للامم المتحدة وفريق المم المتحدة بالشراكة مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التعاون الدولي

وطبقا لجدول الاعمال تقدم الدكتورة رانيا المشط وزيرة التعاون الدولي عرض حول نهج مصر من التعافي الي التنمية المستدامة ، والتدابير الاحترازية والسياسات الاقتصادية والاجتماعية التي اتخذتها مصر خلال الجائحة ، واثار الجائحة علي الخطة الوطنية لتحقيق اهداف التنمية المستدامة ، والشراكات علي الصعيد الوطني من اجل تحقيق تلك الاهداف والروئية المستقبلية وخطة التعافي

ويأتي هذا المشروع استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة للمسؤولية المشتركة والتضامن العالمي للاستجابة للتداعيات الاجتماعية والاقتصادية لجائحة 19 -COVID وله ثلاثة اهداف معالجة حالة الطوارئ الصحية و التركيز على التأثير الاجتماعي والاستجابة الاقتصادية والتعافي ومساعدة البلدان على التعافي بشكل أفضل نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.و تم تصميم المشروع لدعم بناء قدرات عدد من بلدان منطقة شمال أفريقيا وغرب آسيا وتعزيز قدرة أصحاب المصلحة الوطنيين لصياغة سياسات متكاملة لمختلف القطاعات وتطوير وتنفيذ استراتيجية متكاملة بشكل تشاركي بين كافة أصحاب المصلحة.

تجسد أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة( (SDGs الرؤية الاستراتيجية وتطلعات جميع البلدان لمستقبل تنموي.و يتطلب تنفيذهم إجراءات شاملة احتوائية على الصعيد الدولي والإقليمي والوطني.

يستهدف المشروع إقامة ندوات وطنية عبر الإنترنت في ٤ بلدان منهم جمهورية مصر العربية وورشة عمل الإقليمية. سيتم تحديد برنامج وجدول عمل الفعالية للندوات الوطنية الافتراضية وفق سياق كل من البلدان الأربعة المشاركة وذلك بمشاركة ممثلي الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وغيرهم من أصحاب المصلحة المشاركين في تنفيذ خطط التعافي من كوفيد -19 على المستوى الوطني وإعادة البناء بشكل أفضل نحو تنفيذ أجندة 2030 و أهداف التنمية المستدامة.

بالنسبة لورشة العمل الإقليمية، سيتم تمويل قرابة الـ 12 من أصحاب المصلحة الوطنيين من البلدان المشاركة وستتم دعوة قرابة الـ 4 مشاركين من كل دولة مشاركة من بينهم المعنين بصانعة السياسات الوطنين واثنين من المسؤولين التقنيين المعنين بالعملية التخطيطية وممثل أكاديمي. سيتم السعي لتحقيق التوازن بين المشاركين من الذكور والإناث من جميع البلدان ويحق للمشاركين وفقً الوطنيين من البلد المضيف (مصر) الحصول على بدل الإقامة اليومي المحلي

وستتم الندوات عبر الإنترنت في كل من البلدان الأربعة المشاركة خلال شهري ديسمبر 2020 ويناير 2021 .و سيتم تنظيم ورشة العمل الإقليمية لمدة 3 أيام خلال النصف الأول من عام 2021