مد فترة إرسال الاستمارة والفيديو الخاص بالمقبولين في مرحلة التقييم الأولي لمبادرة “كُن سفيرًا”

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة –الذراع التدريبي للوزارة- عن مد فترة إرسال الاستمارة والفيديو الخاص بالمقبولين في مرحلة التقييم الأولي لمبادرة “كُن سفيرًا” حتى يوم الأحد القادم الموافق 20 ديسمبر 2020 في الحادية عشر مسا

وقالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن مد الفترة جاء نظرًا للإقبال الشديد على تقديم المرحلة الثانية من تقييم مبادرة سفراء التنمية المستدامة، وحرص الوزارة على تلقى الاستمارات من أفضل العناصر الشبابية وبأحسن جودة

وأكدت السعيد أهمية دور الشباب في تحقيق أهداف الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030 وذلك من خلال المشاركة الفعالة وبناء قدرات الشباب وتعزيز دورهم في تحقيق تطبيقات التنمية المستدامة.

من جانبها أشارت د. شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إلى أن رؤية مصر 2030 تستهدف الشباب بشكل كبير، مؤكدة أن انتشار الفكر التنموي وأسس ومفاهيم التنمية المستدامة بين الشباب تأتي كحاجة ملحة في ظل التطورات التى يعيشها العالم

وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة قد أرسلتا رسائل بريد الكتروني للمقبولين بالمرحلة الأولى من التقييم وحثهم على الاستعداد للمرحلة الثانية من التقييم

للاطلاع على أسماء المقبولين في مرحلة التقييم الأولى لمبادرة “كُن سفيرًا” من خلال اللينك http://bit.ly/3gAonBt ، وعلى المترشح إذا وجد اسمه في الكشف ولم يصله البريد الالكتروني أن يتأكد أولا أنه لا يوجد في junk or spam، وفِي حالة عدم وصول الايميل يرجى إرسال بريد الكتروني للتواصل على الايميل التالي:

Sdambassador@NIGSD.gov.eg موضحًا به الاسم بالكامل، رقم الموبايل، البريد الالكتروني. .. .ء.20الكتروني.