اجتماع مع ممثلي القطاع السياحي بالسوق الألماني لوضع خطط الحركة خلال الفترة المقبلة

عقد الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي المهندس أحمد يوسف، اجتماعا بمقر الاتحاد المصري للغرف السياحية، مع عدد من ممثلي القطاع السياحي الخاص المصري العاملين بالسوق الألماني لوضع خطط الحركة خلال الفترة المقبلة لاستعادة الحركة السياحية الوافدة لمصر من هذا السوق لمعدلاتها الطبيعية.

ويأتي الاجتماع في إطار جهود وزارة السياحة والآثار لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من خلال وضع خطة ترويجية يتم تنفيذها بالتعاون بين الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والاتحاد المصري للغرف السياحية.

يذكر، أنه تم تأسيس تسع لجان مشتركة للتنسيق بين الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والاتحاد المصري للغرف السياحية لتوحيد الجهود لوضع وتنفيذ خطط التسويق والترويج المختلفة في الأسواق الرئيسية والواعدة.

كما اجتمع أحمد يوسف، مع عدد من ممثلي الفنادق المختلفة بجنوب سيناء والبحر الأحمر، بمقر الغرفة، بالتنسيق مع غرفة المنشآت الفندقية، للتباحث حول سبل تنشيط حركة السياحة الداخلية في فترة رأس السنة الميلادية وإجازات أعياد الميلاد المجيدة وإجازة منتصف العام الدراسي.

تم استعراض التجارب السابقة خلال الاجتماع ، وتم طرح ومناقشة العديد من الأفكار لتنظيم عدد من الأحداث والفعاليات الفنية والثقافية والرياضية في المقاصد السياحية المختلفة، ومناقشة خطة تسويق ليتم تنفيذها بالتعاون بين الهيئة والقطاع الخاص على وسائل التواصل الترويجية المختلفة المرئية والمسموعة والمطبوعة ووسائل التواصل الاجتماعي.