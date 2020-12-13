بالتعاون مع البعثة المصرية الأمريكية المشتركة معرضا مؤقت في متحف الأقصر

في اطار سياسة وزارة السياحة و الاثار للترويج للمتاحف الإقليمية، واستغلال المناسبات لتسليط الضوء علي مقتنياتها، أقام متحف الأقصر، بالتعاون مع البعثة المصرية الأمريكية المشتركة، معرضا مؤقت، لأحد القطع الأثرية به، و ذلك تزامنا مع الاحتفال بمرور ٤٥ عاما على افتتاحه .

وأوضح مدير متحف الاقصر علاء المنشاوي أن هذا المعرض يضم قطعة واحدة فقط هي عبارة عن هريم من الحجر الرملي من نتائج أعمال البعثة الأثرية المصرية الامريكية المشتركة العاملة بجبانة جنوب العساسيف الأثرية.

مشيرا، إلى أن العرض الخاص سيستمر وحتي شهر يونيو القادم و أن الهريم غاية في الجمال حيث أن جوانبه الأربعة مزينة بمناظر من الحفر الغائر تمثل شخص في وضع تعبدي أمام الاله أوزير و منظر آخر يصور الاله رع حور آختي بجانبه مركب و الاله أنوبيس راقدا علي مقصورته و فوقه قرص الشمس أما المنظر الرابع فيصور منظر لمركب يعلوه الاله آتوم. هذا بالاضافة إلى وجود بقايا كتابات هيروغليفية. يبلغ ارتفاع الهريم حوالي ٤٠ سم و عرضه ٢٧ سم و طول ٣٣ سم.

و أكد، المنشاوي ان هذا المعرض يصاحبه عرض للوحات إيضاحية عن منطقة العساسيف و المقبرة التي تم العثور علي الهريم بداخلها، بالاضافة الى شرح تفصيلي لها مما يعمل بدوره على رفع الوعي لدي أبناء الشعب المصري بأهمية تراثهم الحضاري و الحفاظ عليه.

جدير بالذكر أن متحف الاقصر يضم حوالي 3000 قطعة أثرية ترجع لعصور ماقبل التاريخ ، ويلقي الضوء على فترة الدولة الحديثة وصولاُ إلى العصر الإسلامي، ومن أهم قاعات المتحف هي قاعة الخبيئة، والتى تم تحويلها لقاعة عرض للقطع الأثرية التي اكتشفت في خبيئة معبد الاقصر1989، ومن معروضات المتحف تمثال الاله سوبك والملك امنحتب الثالث الذي عثر عليه عام 1967 داخل بئر فى قاع ترعة فى أرمنت بالأقصر.