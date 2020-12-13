وزيــر الــرى يناقش خطة الوزارة للعام المالى القادم 2021/2022.

في اطار متابعة مشروعات وأعمال الوزارة ، عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى الإجتماع الدورى مع القيادات التنفيذية بالوزارة لمناقشة خطة الوزارة للعام المالى القادم 2021/2022.

ووجه الدكتور عبد العاطى بضرورة قيام كل جهة بإعداد دراسات تفصيلية لجميع المشروعات الجديدة المقرر طرحها خلال العام المالى القادم لضمان تنفيذها طبقاً للبرنامج الزمنى المحدد لها وتحقيق الهدف المنشود منها.

كما وجه الدكتور عبد العاطى بضرورة التنسيق المستمر بين جهات الوزارة المختلفة والمركز القومى لبحوث المياه لتحديد الاحتياجات البحثية لمصالح وهيئات وقطاعات الوزارة المختلفة.

كما شدد الدكتور عبد العاطى على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس “كورونا” فى جميع المبانى والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية ، مع الاستمرار فى تخفيض العمالة قدر الإمكان وبما لا يؤثر على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين.