وقفة إحتجاجية لعمال حاويات إسكندرية للمطالبة بحقوقهم .

كتب : هانى كمال

نظم العاملون بشركة اسكندرية لتداول الحاويات وقفة إحتجاجيه بمحطتى إسكندرية والدخيله للمطالبه بحقوقهم بعدما أنعقدت الجمعية العمومية العادية والغير عادية للشركة بمقر الشركة القابضه للنقل البرى والبحرى وأدت قرارتها الى الغضب والاحتقان لدى العاملين .وقد تقدمت اللجنه النقابية بمذكرة تفصيليه لشرح أسباب غضب العاملين بعدما تم انتقاص حقوقهم الماليه .

وقال أ/احمد الصادق رئيس اللجنه النقابيه:”الشركة قامت بمسئولياتها على الوجه الأكمل خلال كل الظروف التى مرت على البلاد .وفى ظل الظروف الراهنه أستطاعت الشركة بسواعد عمالها تحقيق 914 الف حاوية خلال العام المالى 2020/2019..وهناك التزامات ماليه على العاملين لسداد القروض والمديونيات .وان الغاء المكافاة التشجيعية سيسبب ضرر بالغ على العاملين واستقرارهم ..واننا رفعنا مطالبنا لكل الجهات المعنية أملين ان يتم اعادة النظر لازلة أسباب الاحتقان واعادة الامور الى نصابها .”