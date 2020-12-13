“غرفة البحيرة ” تعقد دورات للتعريف بقانون الضرائب الجديد وتقديم الإقرارات الضريبية الكترونيا

نظمت الغرفة التجارية لمحافظة البحيرة أولي الندوات التعريفة بقانون الضرائب بمقر الغرفة التجارية بالبحيرة برئاسةفتحي السيد مرسي نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة غرفة البحيرة لشرح مستجدات قانون الضرائب وكيفية تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيآ.

وقد أكد ” مرسي ” على دور الغرفة التجارية بالبحيرة في خدمة منتسبي الغرفة والجدير بالذكر أنه خلال اجتماعه بمعالي وزير المالية قام توصيل كافة المشاكل والعقبات التي تواجه منتسبي الغرفة وأشار إلى أن الهدف من هذه الندوات هو تعريف منتسبي الغرفة بحقوقهم وواجباتهم والمستدجدات القانونية والتشريعية حول القوانين الخاصة بهم ،وتقديم الندوات المجانية للإلمام بجميع بنود قانون الضرائب واضاف أنه سوف يتم تشكيل لجان بصفة دورية من مصلحة الضرائب والغرفة التجارية يتم اجتماعها بشكل دوري وفتح مكتب الإرشاد الضريبي بمقر الغرفة التجارية لتقديم الاقرار وتواجد مسئولين من الضرائب بالغرفة لتذليل اي عقبات امام المنتسبين للغرفة.

كما شهدت الندوة الاعلان عن قرار وزير المالية رقم 97 لسنة 2020 بالغاء الحجوزات الوهمية على التجارو كما تم عرض شرح تفصيلي علي كيفية تقديم الإقرارات الضريبيه إلكترونيا من خلال شاشة العرض.

وأشار رئيس الغرفه التجارية إلى عقد إجتماع دوري بين الرقابة التموينه بمدرية التموين بالبحيرة والشعب التجاريه لحل أي مشاكل تواجه التجار والمنتسبين.

حضر اللقاء طل من عصام أبو ضاحي مدير عام التدريب ورمضان الغرباوى مدير الفحص وسيد عبد الواحد ومصطفى عبد الهادى وصباح حسين كما حضر من مجلس إدارة الغرفة كل من عاطف فراج نائب رئيس مجلس الإدارة ةدعاء قنديل -أمين الصنوق – ومحمد الشريف وأسامة الصعيدى أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء الشعب التجارية ومنتسبي الغرفةوالسادة المحاسبين.