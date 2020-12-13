نص كلمة السفير الدكتور قيس العزاوي في افتتاح احتفالية ” جائزة الكويت للإعلام “

كلمة السفير الدكتور قيس العزاوي – الأمين العام المساعد ، رئيس قطاع الإعلام في افتتاح احتفالية ” جائزة الكويت للإعلام ” التي نظمها ملتقى الاعلامي العربي بدولة الكويت بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية( قطاع الإعلام والاتصال/إدارة الاعلام ).

سعادة السيد ماضي الخميس

الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي بالكويت

السيدات والسادة،

في البداية يسعدني المشاركة معكم في هذا الحدث الهام، وأرحب بجميع المشاركين والفائزين من مختلف الدول العربية، وأتوجه بالشكر إلى هيئة الملتقى الإعلامي العربي على الجهود المبذولة لاستمرار هذه المبادرة الطيبة التي تهدف إلى تكريم الشباب الكويتي، وتحفيزه على مزيد من العطاء والتميز في مختلف مجالات الإبداع، من خلال تخصيص جائزة سنوية نشهد اليوم دورتها الثامنة. وأؤكد في هذه المناسبة أن بناء الإنسان العربي ضرورة ملحة، وإعداد وتأهيل الشباب سمة من سمات التقدم في هذا العصر الذي يعرف طفرة في كل التخصصات. ولا شك أن الإعلام بما يملكه من قدرات تأثيرية كبيرة قادر على أن يقدم المضامين والرسائل الإعلامية التي تساهم في تطور الدول والمجتمعات.

الحضور الكرام،

إن ثقافة كل أمة هي التعبير الحي عن القوى الإبداعية فيها، وهي التأكيد على هويتها والمحدد الأساسي لشخصيتها، والشباب العربي أبدع في كافة المجالات، ووصل إلى أعلى المراتب والمناصب بما يملكه من مؤهلات عالية، وقدرات إبداعية مبهرة، ليس فقط في أوطانهم ولكن بهروا العالم باسره بإنجازاتهم ومواهبهم. ولقد أولت جامعة الدول العربية منذ إنشائها أهمية كبرى للتعليم والنشاط الإبداعي العلمي والأدبي والثقافي والفني، باعتبارهم روافد مهمة من روافد تطور المجتمعات، وذلك إيمانا منها بأهمية العلم ودوره في تفعيل المبادرات والطاقات لتحقيق التنمية المنشودة للمجتمع العربي. ومشاركتها اليوم في تنظيم هذه الاحتفالية تعكس مدى الاهتمام الذي توليه لدور الجامعات والهيئات العلمية بمختلف تخصصاتها.

وأغتنم هذه الفرصة لأدعو الجامعات وهي تمثل قوة التغيير في مجتمعاتنا إلى أن تكرس جهودها في التكوين والتدريب ورفع مستوى الجيل الجديد، مع الحفاظ على مقومات المجتمع العربي، وإيلاء أولوية جادة للبحث العلمي ونشر المعرفة، لأن ما يتطلع إليه المجتمع العربي هو أن يكون على مسافة قريبة من العالم المتطور، وجزءً رئيسيا من النسيج الثقافي والعلمي العالمي.

في الأخير، أشكركم جميعا على جهودكم مكرمين وقائمين على هذا التكريم وأتمنى لكم مزيدا من النجاح والاستمرارية في الإبداع.