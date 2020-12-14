وزير النقل يتفقد اللمسات النهائية لمحور سمالوط على النيل بمحافظة المنيا 

أجرى الفريق مهندس/ كامل الوزير- وزير النقل جولة تفقدية اليوم لعدد من المشروعات التي تنفذها وزارة النقل في صعيد مصر حيث تابع الوزير أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من القاهرة إلى المنيا بطول 230 كم وحيث يشمل المشروع تطوير وتوسعة الطريق ليصبح 3 حارات فى كل اتجاه بعرض رصف 12 متراً، وإنشاء طريق أسفلتي للشاحنات يضم 3 حارات في اتجاه أسيوط بعرض رصف 11 متراً، وطريق خرساني يضم حارتين في اتجاه القاهرة بعرض رصف 9 متر لتحمل الشاحنات القادمة من المحاجر والصعيد إلى القاهرة، فضلاً عن إنشاء 21 عملاً صناعياً بواقع 5 كبارى و16 نفقاً.

ووجه الوزير خلال تفقده قطاعات المشروع المختلفة والتي بدأها من محطة تحصيل الرسوم بكم 2.85 بالطريق، بأن يتم العمل على مدار الساعة وأن يتم تكثيف الأعمال و مراعاة المواصفات القياسية في تنفيذها والإهتمام بأعمال تأمين سلامة المرور وعدم إقامة أي مطبات عشوائية على الطريق، وعدم نقل الحركة على طريق الخدمة إلا بعد انتهاء قطاع الرصف التصميمي بالكامل وان يتم تسوية مسافة 50متر على على جانبي الطريق في الاتجاهين حسب تعليمات القيادة السياسية

صرح الوزير أنه تم تقسيم المشروع على 10 شركات متخصصة وأن هذا المشروع يدخل ضمن مجموعة الطرق التي سيتم تنفيذ مشروع أنظمة النقل الذكية على الطرق ITS بها والتي وجه بتنفيذها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحد من مخاطر حوادث السيارات، وتوفير الحماية والسلامة للركاب المسافرين لافتاً إلى أن هذا الطريق يدخل ضمن المشروع القومي للطرق الذي يبلغ إجمالي أطواله ٧٠٠٠ كم بتكلفة تقديرية 175 مليار جنيه والذي بدأ تنفيذة منذ عام 2014، لافتا الى أنه سيكون جزءاً من محور القاهرة/ كيب تاون وأنه.يتم تطوير الطريق ليكون محور حر للمساهمة في تسهيل حركة التجارة بين محافظات الصعيد.

مضيفاً أن القيادة السياسية صدقت على إنهاء تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي وامتداده حتى ارقين بطول 1155 كم خلال 4 سنوات بتكلفة 26 مليار جنيه على 6 مراحل هي المرحلة الأولى الجاري العمل بها في المسافة من تقاطع مع طريق الفيوم حتى المنيا بطول 230 كم والتي قاربت على الانتهاء حيث بلغت نسبة تنفيذها 94٪ ،والمرحلة الثانيةالجاري العمل بها في المسافة من المنيا حتى محور ديروط بطول 52 كم والمسافة من ادفو الى اسوان بطول 90كم والتي بدأ العمل بها في 1/7/2020 والتي من المخطط الانتهاء منها في 30/6/2021 ، أما المرحلة الثالثة في المسافة من محور ديروط مروراً بأسيوط وسوهاج وحتى قنا بطول 240 كم ، والمرحلة الرابعة في المسافة من قنا مروراً بالأقصر حتى ادفو بطول 235 كم، أما المرحلة الخامسة في المسافة من اسوان – توشكي بطول 210 كم، والمرحلة السادسة في المسافة من توشكي حتي ارقين بطول 100 كم .

مشيرا إلى أن كل المشروعات التي يتم تنفيذها هدفها خدمة المواطن المصرى وخدمة خطط التنمية الشاملة وأن مشروعات الطرق، وخاصة في الصعيد، تعتبر نموذجًا واضحًا فى هذا المجال، خاصة مع الطفرة الكبيرة التى يشهدها قطاع الطرق والكبارى بمصر.

بعدها توجه وزير النقل يرافقه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا لتفقد محـور سمالوط على النيل بمحافظة المنيا حيث تابع الوزير اللمسات النهائية لتشغيل المحور والانتهاء من أعمال الأمن والسلامة وبوابات السيطرة الأمنية

حيث أكد الوزير ان المحور يبلغ طوله 24 كم وعرضه 21 متر بواقع عدد 2 حـارة مـرورية لكـل اتجاه و يشمل 47 عمل صناعى (30 كوبري – 17 نفق) ويبلغ إجمالي تكلفته 1.872 مليار جنيه حيث اكد الوزير خلال جولته على أهمية هذا المحور التنموي الذي سيربط الطريق الصحراوى الشرقي بالطريق الزراعى شمال مدينة سمالوط والطريق الصحراوى غرباً عابراً نهر النيل لافتاً الى أنه سيساهم في تنمية الصعيد من خلال الربط مع مناطق الإستصلاح الزراعى والتنمية الزراعية في غرب المنيا و المساهمة في التنمية الصناعية شرق نهر النيل من خلال تحقيق الإستخدام الأمثل للثروة المحجرية ومصانع الأسمنت والمساهمة في التنمية السياحية خاصة السياحة الدينية نظراً لقربه من المزارات الدينية ( دير السيدة العذراء ) ومسار العائلة المقدسة شرق النيل .

كما اكد وزير النقل أنه قبل 2014 كانت المسافات البينية بين محاور النيل 100 كم وأن هذا كان يتطلب ان ينتقل المواطن لمسافة 100 كم لكي يعبر النيل من الشرق الى الغرب او العكس أو ان يعبر نهر النيل عن طريق المعديات النيلية مشيرا الى ان القيادة السياسية وجهت بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومتر لتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بحيث يتم إنشاء محور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل

أوضح الوزير أن محاور النيل في الصعيد التي تم التخطيط لإنشائها يبلغ عددها 14 محور بتكلفة 18.5 مليار جنيه مضيفا أن هناك أربعة محاورهي كلابشة وقوص وسمالوط وعدلي منصور

سيتم افتتاحها خلال الفترة المقبلة