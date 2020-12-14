رئيس حزب التجمع في برنامج “كلمة أخيرة” :الفساد يلتهم أكثر من 40% من موارد الدولة

أكد رئيس حزب التجمع النائب سيد عبدالعال أن هناك قضايا أساسية على رأس خطة نواب حزب التجمع في مجلس النواب الجديد،ومنها السعي نحو تفكيك منظومة الفساد ،والقضاء على القوانيين التي تدعمه ،مشيراً إلى أن بعض التشريعات تحتاج إلى مراجعة،موضحاً أن الفساد يلتهم أكثر من 40% من موارد الدولة ..جاء ذلك خلال حديث رئيس “التجمع” عبر برنامج “كلمة أخيرة” المذاع مساء اليوم الاثنين ،على شاشة “ON” والذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي ..

وردا على تساؤلات حول شكل البرلمان المقبل قال “عبدالعال” ،بأن مقاعد المعارضة تتحدد عددها بناء على التحالف الذى سيتم وفقاً للكتلة داخل البرلمان المتمثلة فى حزب مستقبل وطن…وقال أن برنامج الحكومة الجديدة التى ستتقدم به هل سيتماشى مع رؤية الدولة ٢٠٣٠،موضحاً أنه فى الأساس نحن ضد فكرة قيام الحكومة بفرض الضرائب والجباية والاعتماد على هذا السلوك ، لقد قمنا من قبل برفض الخطة والموازنة للعام السابق داخل البرلمان لهذه الاسباب.

وحول أجندة حزب التجمع في البرلمان القادم قال أنها تحمل ملفات مهمة وجدول أولويات، يأتى على رأسها: تفكيك منظومة الفساد فى المجتمع، فبعض القوانين تحتاج للمراجعة، الفساد بيستهلك أكثر من ٤٠ ٪؜ من موارد الدولة، فلابد تفعيل الرقابة من قبل الحكومة، وأيضاً دعم التعليم والبحث العلمى.