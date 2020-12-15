وزيـر المـالـية.. رئـيس »الـتأمـين الـصحى الـشامـل« بـمناسـبة مـرور عـام عـلى انـطلاق المـنظومـة￼ الجديدة ببورسعيد: الرئيس السيسى يحقق حلم المصريين.. بتوفير الرعاية الصحية الشاملة الموقف المالى للتأمين الصحى الشامل قوى.. ويؤهلنا للتوسع فى المحافظات

أكـــد الـــدكـــتور محـــمد مـــعيط وزيـــر المـــالـــية، رئـــيس »الـــتأمـــين الـــصحى الـــشامـــل«، أن الـــرئـــيس عــبدالــفتاح الــسيسى ُيــحقق حــلم المــصريــين بــإرســاء دعــائــم رعــايــة صــحية مــتكامــلة لــكل أفــراد الأسـرة، مـن خـلال تـنفيذ المشـروع الـقومـى لـلتأمـين الـصحى الـشامـل، الـذى انـطلق رسـم ًيا مـن بـــورســـعيد الـــعام المـــاضـــى، لافـــتًا إلـــى أن الـــرئـــيس الـــسيسى ُيـــتابـــع كـــل كـــبيرة وصـــغيرة، فـــى مشـــروع الـــتأمـــين الـــصحى الـــشامـــل، و ُيشـــدد دائـــ ًما عـــلى ضـــرورة تـــوفـــير الـــضمانـــات الـــلازمـــة لاســتدامــة المــلاءة المــالــية لهــذا الــنظام؛ بــما يــجعله يــتسم بــالمــرونــة الــكافــية لمــواكــبة أى مــتغيرات ويــــضمن اســــتمراره بــــكفاءة عــــالــــية، عــــلى الــــنحو الــــذى ُيــــسهم فــــى إصــــلاح الــــقطاع الــــصحى

بـمصر، وفـ ًقا لأحـدث الـنظم والمـعايـير الـدولـية، ويحـمى المـواطـنين مـن المـخاطـر المـالـية والأعـباء￼ النفسية المترتبة على المرض، ويخفض معدلات الفقر. أضـــاف الـــوزيـــر رئـــيس »الـــتأمـــين الـــصحى الـــشامـــل«، بـــمناســـبة مـــضى عـــام عـــلى الانـــطلاق الـرسـمى لمـنظومـة الـتأمـين الـصحى الـشامـل بـبورسـعيد، أنـنا نـجحنا فـى تـطبيق نـظام الـتأمـين الــــصحى الــــشامــــل بــــبورســــعيد وتــــم الــــتعامــــل مــــع التحــــديــــات بــــمنتهى الاحــــترافــــية، وأن عــــدد المشـتركـين بـالمـنظومـة فـى تـزايـد مسـتمر، حـيث شـعر المـنتفعون بـجودة الخـدمـة الـطبية وسـهولـة الـحصول عـليها خـاصـة فـى ظـل تـمتعهم بـالحـريـة الـكامـلة فـى الاخـتيار بـين مـقدمـى الخـدمـات الــصحية الــذيــن ُيــمثلون ٥١ جــهة مــنها ٨ مســتشفيات، و٢٠ وحــدة رعــايــة أولــية، و١٠ وحــدات مـــركـــزيـــة، وقـــد تـــم الـــتغلب عـــلى مـــشكلة الـــتكدس فـــى وحـــدات الـــرعـــايـــة الأولـــية، بـــإعـــادة تـــوزيـــع المـلفات الـعائـلية عـلى مـراكـز صـحة الأسـرة جـغرافـ ًيا، مـوضـ ًحا أنـه يـتم تـوفـير الخـدمـات الـطبية لـلمنتفعين مـن خـلال الـهيئة الـعامـة لـلرعـايـة الـصحية، أو مـؤسـسات الـقطاع الـخاص أو غـيرهـا المُسجـلة بـالـهيئة الـعامـة لـلاعـتماد والـرقـابـة الـصحية سـوا ًء كـان ذلـك داخـل مـحافـظة بـورسـعيد أو خـارجـها، وقـد تـم تـحويـل ٨٩٦ حـالـة لـلمتابـعة الـطبية خـارج بـورسـعيد، و٣٨٩ حـالـة حـرجـة لــــزرع الــــكبد، والــــكلى، والــــنخاع، وأمــــراض الأورام، إلــــى الــــكثير مــــن المســــتشفيات المُــــعتمدة، ومنها المركز الطبى العالمى. أشــار الــوزيــر رئــيس »الــتأمــين الــصحى الــشامــل«، إلــى أن نــظام الــتأمــين الــصحي الــشامــل لـم يـضع سـقفًا لـلإنـفاق عـلى تـقديـم الخـدمـات الـطبية والـرعـايـة الـصحية لـلمرضـى المـنتفعين بـه حـيث تـعتمد فـلسفته عـلى تـوفـير الـرعـايـة الـصحية الـشامـلة وتحـمل أى أعـباء مـالـية عـن كـاهـل رب الأســـرة، مـــوضـــ ًحا أن المـــواطـــن تـــحت مـــظلة الـــتأمـــين الـــصحى الـــشامـــل لا يـــدفـــع أكـــثر مـــن ٣٠٠ جـــنيه فـــى أكـــبر عـــملية جـــراحـــية حـــتى زراعـــة الأعـــضاء، وأن عـــدم تـــلقى طـــلبات بـــالـــعلاج بــالــخارج يــعكس الــتقدم الــطبى فــى مــصر، حــيث يــتم إجــراء مــعظم الجــراحــات الخــطيرة عــلى أرض الوطن. قــال الــوزيــر رئــيس »الــتأمــين الــصحى الــشامــل«، إن الــفترة المــقبلة ســتشهد تــغطيات جــديــدة فــى حــزمــة الخــدمــات الــطبية المــقدمــة لــلمنتفعين بــنظام الــتأمــين الــصحى الــشامــل وفــ ًقا لأحــدث ســـبل الـــعلاج والأدويـــة المـــعتمدة عـــالمـــ ًيا، ولـــديـــنا حـــتى الآن أكـــثر مـــن ٢٣٠٠ خـــدمـــة طـــبية بـــين تـدخـل جـراحـى، وتـحالـيل، وأشـعة، وعـلاج أورام، وزراعـة أعـضاء، وأجهـزة تـعويـضية، و ُـمعينات بـصريـة وسـمعية، وعـلاج أسـنان، وأغـذيـة عـلاجـية وتـكميلية، وغـيرهـا، تـغطى مـختلف الأمـراض، لافــــتًا إلــــى أنــــه تــــم إدراج أمــــراض هــــشاشــــة الــــعظام، وبــــعض الأمــــراض الــــنفسية، والــــتأهــــيل

الـــتخاطـــبى والـــشيخوخـــة، والـــنمو »الـــعيوب الخـــلقية«، فـــى الـــقائـــمة المـــعتمدة لأمـــراض المـــزمـــنة￼ المـــــعفاة مـــــن نســـــب المـــــساهـــــمات المـــــقررة عـــــند تـــــلقيهم خـــــدمـــــات الأشـــــعة، والـــــتصويـــــر الـــــطبى، والتحاليل، وصرف الأدوية. ه