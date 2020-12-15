العنانى يترأس اللجنة الدائمة للوظائف القيادية للهيئة العامة للتنمية السياحية

ترأس، وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، اجتماع اللجنة الدائمة للوظائف القيادية للهيئة العامة للتنمية السياحية، وذلك في إطار حرص الوزارة على تمكين الشباب للترقي للمناصب القيادية واختيار أفضل الكفاءات والكوادر المتميزة من ذوي الخبرة لشغل الوظائف القيادية، بالشكل الذي يسهم في الارتقاء بمستوى العمل والإنجاز والوصول به لأقصى وأفضل درجاته، لإجراء مقابلة وتقييم للمتقدمين لشغل وظيفتين من الوظائف القيادية بالهيئة، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية.

ومن جانبه، أكد وزير السياحة والآثار على حرص الوزارة على تمكين الشباب والعمل على تدريبهم ورفع قدراتهم المهنية لإكسابهم الخبرات والمهارات اللازمة لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة القادرة على تولى المناصب القيادية، لافتا إلى ضرورة توحيد جهود جميع القطاعات والهيئات بالوزارة لإنجاح منظومة العمل وخدمة العمل السياحي.

تشمل الوظيفتين المُشار إليهما كل من وظيفة مدير عام إدارة القضايا، ووظيفة مدير عام إدارة تخطيط المناطق، حيث تقدم لشغل هاتين الوظيفتين 7 متقدمين ومن المقرر أن يتم اختيار شخصين من بينهما.

يذكر أن وظيفة مدير عام إدارة القضايا تقع على قمة نشاط الشئون القانونية التابع مباشرة للسيد رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة، وتختص بالإشراف على جميع أعمال الهيئة ذات الطابع القانوني بالإضافة إلى الإشراف على الجوانب القانونية في باقي أعمال الهيئة بصفة عامة، أما وظيفة مدير عام إدارة تخطيط المناطق تقع على قمة وظائف الإدارة المركزية لتنمية المناطق، وتختص بالمشاركة في وضع سياسات وخطط التنمية السياحية في المناطق السياحية الخاضعة لولاية الهيئة.