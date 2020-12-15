وزير التربية والتعليم.. الامتحان الإلكتروني التدريبي تجربة للطلاب للتأقلم على أجهزة التابلت

تداول بعض طلاب الصف الأول الثانوي صورًا من الامتحان التجريبي بمادة اللغة العربية، الذي يخوضه الطلاب اليوم ويستمر حتي التاسعة مساءً، حيث تظهر بالصور المتداولة إجابات الأسئلة. ومن جانبه أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الامتحان الإلكتروني التدريبي تجربة للطلاب للتأقلم على أجهزة التابلت والتعرف على شكل الأسئلة الجديدة وكذلك اختبار قدرة الشبكات والوقوف على أي مشكلات. وأكد «شوقي» أنه لا يوجد درجات ولا داعي للخوف لأنه ليس امتحان بالمعنى السائد وإنما تدريب فقط، لذلك سمحنا بدخول الامتحان من أي مكان (المدرسة أو المنزل) وكذلك في أي وقت من ٩ صباحا إلى ٩ مساء. ولفت إلى أن الفائدة الكبرى من هذه الفرصة التدريبية تأتي من الاعتماد على النفس وعدم اللجوء إلى أي عمل جماعي

وقالت داليا الحزاوي مؤسسة ائتلاف اولياء امور مصر ان امتحان اليوم للصف الاول الثانوي تم تداول الاجابات عبر الجروبات المختلفة وهذا امر يدعو للحزن الشديد فلما يلجأ هؤلاء الطلاب للغش في امتحان تجريبي لا يوجد علية اي درجات والطالب في هذا الامتحان سوف يقيم نفسه عمليا لمعرفة اوجه القصور لمعالجتها وتصحيح مسار المذاكرة واضافت الحزاوي اين اولياء امور هؤلاء الطلاب من هذا اذا كان الطالب في البيت بيمتحن او اين المدرسة من حالات الغش يا ريت المدرسة والبيت يكون ليهم دور فعال ويمنعوا الغش.