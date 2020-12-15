مؤسس “أمهات مصر” تدعو الطلاب للتفوق والتميز للإستفادة من المنح التي تقدمها الدولة بأفضل الجامعات

دعت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، طلاب المراحل المختلفة للإستفادة من المنح الدراسية التي تقدمها الدولة للجامعات الخاصة والأهلية وأفضل برامج كليات الجامعات الحكومية. وأضافت عبير، في تصريح صحفي، أن الدولة متمثلة في وزارة التعليم العالي تقدم منح دراسية مجانية للطلاب المتميزين لدخول أفضل الجامعات التي تبلغ رسومها الآلاف مجانا وبعضها يكون معها راتب وإقامة في بعض الأوقات للحالات التي تحتاج ذلك. وطالبت عبير، أولياء الأمور بتشجيع أبنائهم علي التفوق والتميز في دراستهم من أجل الإستفادة من هذه المنح المجانية حتي يلتحقوا بهذه الجامعات، مقدمه الشكر لوزارة التعليم العالي والدولة المصرية علي التوسع في فكرة المنح الدراسية المجانية للطلاب المتميزين والمتفوقين وغير القادرين. وكان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقع اليوم الأحد، بروتوكول تعاون مع طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، بهدف تقديم منح دراسية للطلاب المتميزين بالجامعات الأهلية الجديدة وهي: (الملك سلمان الدولية، العلمين الدولية، الجلالة، والمنصورة الأهلية الجديدة)، بالإضافة إلى إنشاء معمل لتكنولوجيا المعلومات على أحدث النظم الأكثر تطوراً لدعم الطلاب بتلك الجامعات، وذلك بمقر الوزارة، وينص البروتوكول على توفير مبلغ 21 مليون و 400 ألف جنيه على مدار ثلاث سنوات لصالح هذه الجامعات من خلال تقديم منح دراسية ومعامل كمبيوتر.