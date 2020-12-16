بزيادة تفوق الضعف.. رسوم دخول الامتحانات للعام الدراسي الجاري.

استاء العديد من اولياء الامور من زيادة رسوم استمارات دخول الامتحانات للعام الدراسي الحالى للشهادتين الاعدادية والثانوية، حيث بلغت قيمه الرسوم 150 جنيها للشهادة الاعدادية ،بعدما كانت ب 50جنيه العام الماضي، ومبلغ 202 جنيه رسوم استمارة شهادة الثانوية العامه لاول مره فيما يكون سعر المره الثانية 402 جنيه، كذلك بلغت رسوم استمارة امتحانات الدبلومات الفنية 200 جنيه لأول 3 مرات، أما المرة الرابعة فتكون الرسوم 300 جنيه ، الوضع الذى اثار غضب اولياء الامور مستنكرين ارتفاع الاسعار فى ظل ظروف معيشية ومادية صعبه .

وقالت منال معبد ، وليه امر وعضو مجلس امناء بمدرسة احمد ابراهيم غريب بالمعصرة، ان رسوم دخول الطلاب للامتحانات اخر العام تعد تعجيزية ولا يستطيع الكثير من الاسر سدادها الوضع الذى يؤدى بذاته الى تسرب العديد من الطلاب من التعليم.

واضافت ان ولى الامر اصبح مضطر لدفع الرسوم لحصول الطالب على رقم الجلوس الخاص به كى يتمكن من دخول الامتحان ، مطالبه بمراعاه ظروف الاسر المادية خاصة الذين يلتحقوا اولادها بالمدارس الحكومية وتخفيض هذه الرسوم خاصة انه لايوحد مبرر لزيادتها للضعف.