وقوع السيستيم بسبب زيادة الاقبال وراء مد فترة حجز وحدات الاسكان المتوسط.

مدت وزارة الاسكان فترة شراء كراسات الشروط وسداد مقدمات جدية حجز الوحدات السكنية وتسجيل الطلبات على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ، لمن يرغب في التقدم على مشروعات متوسطي الدخل بإعلان المرحلة الأولى للمُبادرة الرئاسية (سكن لكل المصريين) لمدة أسبوعين ، لتصبح حتى يوم الاثنين الموافق 21 ديسمبر من الشهر الجارى، كما انه تم مد فترة تسجيل الطلبات فقط، على الموقع الإلكتروني للصندوق، للمواطنين الذين اشتروا كراسات الشروط وسداد مقدمات جدية حجز الوحدات السكنية لمنخفضي الدخل.

وقال احد المحاسبين، رفض ذكر اسمه، ان هناك مشكلة واجهت العديد من المواطنين الذين يرغبون فى التقديم لحجز الوحدات المطروحه من قبل وزارة الاسكان ، تتعلق بوقوع السيستيم او النظام بشكل مستمر على الموقع الرسمى لتحميل البيانات والاوراق المطلوبة للتقديم حيث تظهر للمتقدمين عند الدخول على البوابة الالكترونية عبارة “فشل الاتصال بالموقع” الامر الذى يرجع الى الضغط الشديد نتيجه زيادة الاقبال.

واضاف ان الاف المتقدمين سددوا ثمن كراسة الشروط والتى تبلغ 190 جنيه للاسكان المتوسط بجانب جديه الحجز والتى تتراوح بين 48 الاف جنيه الى 55 الاف جنيه حسب مساحه الوحدة ، وبعد ذلك مطلوب منهم رفع الاوراق بجانب ايصالات الدفع ولكن بعد وقوع السيستيم الوضع الذى دفع وزارة الاسكان الى مد فترة التقديم لحين حل المشكلة كذلك تم مد رفع المستندات للمشروع الاسكانى لمنخفضى الدخول.

تجدر الاشارة الى انه بلغ عدد كراسات الشروط المُباعة في المشروعات السكنية المطروحة لمُنخفضي ومتوسطي الدخل، ما يزيد على 390 ألف ‎كراسة لحجز 125 الف وحدة سكنية ، كما بلغ عدد المواطنين المُسددين لمُقدمات جدية الحجز ما يزيد على 230 ألف مواطن، وسجل على الموقع الإلكتروني للصندوق حوالي 150 ألف مواطن.