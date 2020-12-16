بعد الإعلان عن توافق سودانى اثيوبى لإستئناف المفاوضات بشأن سد النهضة الاسبوع القادم..خبير بالأمم المتحدة: من أفضل التوقيتات وموقف القاهرة ثابت ولن يتغير” حل عادل متوازن”

أثارالإتفاق الذى أبرمته الحكومة السودانية مع إثيوبيا بشأن إستئناف المفاوضات حول سد النهضة خلال الأسبوع المقبل، جدلا واسعا ، حيث يراه الخبراء أمرا غير واضح، خاصة وان ” حمدوك” قد اعلن انه تم ” التوافق” و ” تفاهمات” مع اديس ابابا ، الكلمة التى تعبر عن عد الاتفاق بشكل محدد حول أليات العودة للمفاوضات، خاصة وان السودان كانت قد اعلنت مقاطعتها لجلسات التفاوض بسبب ما اعتبرته أنه اعتماد على “منهج قديم” لن يجدي ومطالبة بإعطاء دور أكبر للخبراء للمساهمة في حل الأزمة بين القاهرة وأديس أبابا والخرطوم، وما هو يطرح سؤالا حول ” ماهو الجديد لإستئناف الجولات التفاوضية؟” .

من جانبه، يرى دكتور” احمد فوزى دياب”، خبير المياه بالأمم المتحدة، أن المشهد اصبح غير واضح ، خاصة وان “التوافق والتفاهمات” كلمات عامة وغيرمحددة ولا تعني الوصول لاتفاق محدد، مشيرا الى عدم ذكر البيان لموقف الاتحاد الأفريقي الذي يفترض أنه الجهة الراعية للمفاوضات، مشددا على ضرورة التواصل مع القاهرة، لاستئناف المفاوضات مرة أخرى، خاصة أن مصر تتابع عن كثب كافة تلك الأحداث، مضيفا أن موقف القاهرة ثابت ولن يتغير، وهو توافر الجدية والإرادة السياسية، للوصول إلى حل عادل ومتوازن للأطراف الثلاث.

واكد ” دياب”، على أنه حال التوقيع على اتفاق ملزم يضمن حقوق مصر المائية ستكون القاهرة هي الداعم الرئيسي، وستعاد العلاقات بين الدول الثلاث، ويتحول الأمر من الصراع على المياه إلى التعاون، موضحا ان هذا التوقيت من أفضل التوقيتات للتفاوض، لأن إثيوبيا لم تقم حتى الآن بأعمال متعلقة بالملء الثاني المقدر بـ18.5 مليار متر مكعب، منذ انتهاء فترة الأمطارمنذ شهر، الامرالذى يعزز فرص التفاوض بين الدول الثلاث دون إظهار تنازل إثيوبي أو سوداني أو مصري.

جدير بالذكر، ان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قام زيارة إلى إثيوبيا، أجرى خلالها مباحثات وصفها بيان لرئاسة الوزراء السودانية بالمثمرة، مضيفا أنه اتفق مع نظيره الإثيوبي آبي أحمد على استئناف مفاوضات “سد النهضة” خلال الأسبوع القادم.