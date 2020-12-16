فريدة النقاش تكتب:خطف واعدام صحفي

قضية للمناقشة

خطف واعدام صحفي بقلم فريدة النقاش

يفترض نظام الملالي إيران, شأنه شأن كل نظم الحكم باسم الدين, انه مفوض من الله تعالي, وأن هذا التفويض يمنحه حقوقا وصلاحيات مطلقة لا يجوز لأحد من البشر أن يحاسبه عليها, وحين يكتسب الاستبداد طابعا دينيا فإنه يصبح أشد وأنكي, ويمارس كل صور القمع للمعارضين تحت راية الدين, وينجح – إلي حين- في الهيمنة علي نفوس وعقول غالبية من المواطنين البسطاء والمتدينين تدينا فطريا بسيطا.

وهكذا يكون وضع الضحايا في ظل نظام الحكم باسم الدين اصعب وأشد تعقيدا, بقدر ما يكون التنكيل بهم وحشيا كما هو حال الصحفي الايراني المعارض “روح الله زم” الذي جري تنفيذ حكم الاعدام فيه بدم بارد بعد أن نفذت المخابرات الايرانية خطة لاستدراجه من منفاه في “باريس” , وتحذيره ونقله الي “ايران”. وكانت محكمة ايرانية قد ادانت “زم” بتهمة التحريض علي العنف خلال انتفاضة اندلعت في البلاد في عام 2017 احتجاجا علي قمع الحريات وتدهور مستوي المعيشة. وهكذا اصبح زم ضحية جريمة مركبة, خطف ثم اعدام.

كان “زيم” يدين قناة اعلامية معارضة يتابعها اكثر من مليون مواطن ايراني طبقا لوكالة “رويترز” وهو ما جعل حكم الملالي يفقد اعصابه خاصة وان الدخول في حوار مع المعارضة ليس واردا في قاموسه السياسي, لا فحسب لأنه حكم استبدادي قمعي ولكن الاهم لانه بحكم مرجعيته الدينية, والتي لا تعترف بأي مرجعية اخري هو وحده المفوض من الله تعالي كما سبق القول.

وأول ما يمكن استخلاصه من هذه الجريمة المركبة أن دور الاعلام يظل دورا محوريا في فضح نظم الاستبداد حتي لو كانت تتستر بالدين, بل وخاصة تلك التي تتسق بالدين لأنها في بعض الاحيان تكون اشد تأثيرا علي الجمهور- ولم يجد نزام الملالي أمام هذا التأثير الكاسح سوي الخطف والقتل.

ولم يقتصر الخطف علي الصحفي “زيم” خوف من حرية التعبيرة, وانما امتد ايضا الي المعارضين من “الاحواز” فكما يخشي النظام من الصحافة الحرة, يخشي من أن تفضح القومية الاحوازية كل الممارسات القمعية التي نتعرض لها داخل ايران واذ لا يعترف الملالي بأي حقوق لا للمعارضية عامة ولا للاقليات القومية خاصة. وقد طالت عمليات الخطف بعد التخدير بعض قادة “الاحةاز” طبقا لجريدة “الواشنطن بوست” الامريكية.

نعتقد مثل هذه النظم أن القمع واسكات الاصوات وملاحقة المحتجبين واصحاب الحقوق هو الطريق الاسهل والامثل, ولا تتعلم مثل هذه النظم ابدا دروس التاريخ. فطالما افضي هذا الطريق الي انفاق مظلمة شتي بدءً من الحروب الاهلية, وليس انتهاء بالتفتت القومي والانقسام, اذ يجري اغلاق كل الابواب في وجه التعايش الديموقراطي والتعبير الحر وصولا الي الاحرار علي تقنين حكم الاعدام وتنفيذه كما حدث مؤخرا في ايران دون اي انصات للمناشدات الدولية والانسانية أو وضع الغضب الشعبي الداخلي في الاعتبار, وكان ذلك كله تجليا قبيحا لطبيعة الظام الذي تسلط علي ايران باسم الدين.

وتكتشف النظم القمعية- وإن بعد فوات الاوان- ان الطريق الديموقراطي القائم علي التعايش والحوار الحر ورغم كل الصعوبات التي تحيط بالوصول إليه والعقبات التي تواجه هذا الوصول هو افضل السبل, وهو البديل الامثل والحقيقي للقمع والاقصاء بما يفضي إليه هذا الاخير من تشوهات إن في النسيج الوطني للبلدان, أو في الحياة السياسية.

ورغم ان النضال الديموقراطي والانساني طويل المدي, والذي ثابرت عليه قوي شريفة علي امتداد المعمورة لالغاء عقوبة الاعدام قد افضي الي اسقاط هذه العقوبة في بلدان كثيرة- وللاسف ليست من بينها البلدان الاسلامية- التي اسست هذه العقوبة علي قراءة احادية للنصوص الشرعية تحاججها قراءات اخري تدعو الي الغاء هذه العقوبة وتؤسس هذا الالغاء ايضا علي نصوص شرعية.

اكتب الان ما اكتبه بعد أن جري فعلا تنفيذ عقوبة الاعدام في الصحفي الايراني, واذ لم تفلح كل الجهود التي بذلت لانقاذه كما لم تفلح من قبل كل الجهود لوقف الانتهاكات بحق القوميات غير الفارسية مثل العرب والاحواز.

ويطرح علينا هذا الوضع برمته, وهذا الاستعصاء الناتج عن التعصب القومي مسألة النضال الموسمي وبالتجزئ’ ضد كل اشكال العدوان علي الحريات والحقوق, وضرورة أن يتواصل مثل هذا النضال ولا يتوقف لأنه حقق انتصارات جزئيا هنا أوهناك فهذا التوقف وضعفه , ولنتذكر اننا عجزنا عن انقاذ الصحفي الايراني.

وللعاملين من اجل هذه الحقوق الحريات سند هائل من المواثيق الدولية وحتي في بعض القوانين المحلية التي استلهمت هذه المواثيق, وان كنا نعرف ان النظم الدينية وعلي رأسها نظام الملالي في “ايران” لا تأبه بمثل هذه المواثيق والقوانين, وكأنها بالخطف واعدام الصحفي تقول ذلك صراحة للعالم اجمع, إذ أنها تدعي لنفسها شرعية من الله سبحانه.

فريدة النقاش