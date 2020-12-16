تأجيل وصول الشحنة الثانية من اللقاح الصيني إلى أجل غير مسمى …والتعاقد مع ” كوفاكس ” على جرعات تكفى 20 مليون شخص

” أمجد الحداد ” الشركات المنتجة لا تمتلك حتى الآن حقيقة معرفة مدة دوام مناعة اللقاحات داخل جسم الإنسان

” محمود فؤاد ” يطالب الدولة بضرورة توفير كميات ضخمة من اللقاح لتكفى حوالي 40 % من تعداد الشعب

” على عبد الله ” يشدد على أولوية التطبيق للأطقم الطبية والحالات الجرحة أولا

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تأجيل الدفعة الثانية من لقاح كورونا الصيني إلى مصر ، والتي كان من المفترض وصولها أمس الثلاثاء ، إلى أجل غير مسمى ، حيث أن مصر تعاقدت من خلال تحالف ” كوفاكس ” على جرعات لـ ” كوفيد 19 ” ، تكفي حوالي ٢٠ مليون شخص ، وأن اللجنة العلمية لمكافحة فيروس الكورونا المستجد ، تؤيد أن تكون هذه الكمية المتعاقد من لقاح ” استرازينيكا أكسفورد ” .

وذكرت وزارة الصحة والسكان أن هناك مجموعة من الفئات التي لها أولوية الحصول علي اللقاح وهي الفريق الطبي وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان ، قالت إن مصر تشهد يوما تاريخيا، موجهة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى ، لحرصه على توفير لقاح فيروس كورونا للشعب المصري، مؤكدة أن مصر أول دولة أفريقية تحصل على لقاح فيروس كورونا، مشيرة إلى عمق وترابط العلاقات مع الشعب الإماراتي بالإضافة إلى علاقات الصداقة مع الشعب الصيني، حيث استطاعت مصر الحصول على أولى شحنات اللقاح الصيني من شركة ” سينوفارم ” الصينية بدعم من شركة G42 الإماراتية للرعاية الصحية.

كما أكدت مصادر بوزارة الصحة لـ ” الأهالي “ ، إن الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة والسكان ، ستعقد اجتماعا خلال اليومين المقبلين عبر الفيديو كونفرانس بمستشفيات العزل والحميات والصدر ، لشرح كيفية توزيع لقاح فيروس كورونا المستجد على الأطباء بهذه المستشفيات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن اللقاح تم تخزينه بمعامل التبريد بمعامل المصل واللقاح ” فاكسيرا ” ، حتى يتم نقله سواء إلى المديريات الصحية بالمحافظات أو إلى المستشفيات بحسب الأشخاص الذين سيتم تلقيحهم ، مبينا أن الوزارة ستتيح بداية من الأسبوع الجاري موقعا إلكترونيا لتسجيل الفئات المقرر استهدافها بالتطعيم ، والتي تضم الفرق الطبية بمستشفيات ” العزل- الصدر- الحميات “، وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة .

وتابعت أن هناك عددا من الفئات لن تحصل على لقاح كورونا ، وهم الأطفال أقل من 16 عاما، بالإضافة إلى فئة السيدات الحوامل ، كما أنه غير مفضل للسيدات خلال فترة الرضاعة .

توفير كميات ضخمة

ومن جانبه قال محمود فؤاد ، المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء ، إن اللقاح الصيني الذي استوردت مصر شحنات منه اكتسح أسواق ٩٢ دولة من بينها تركيا ودول الخليج وتشيلي والبرازيل ، كما وافقت البحرين والمغرب والفلبين علي تسجيله .

وأضاف أن منظمة الصحة العالمية ، أصدرت قرار لكافه الدول الأعضاء بضرورة سرعه إعطاء ” موافقات طارئة ” لكل اللقاحات الثمانية المفترض أن تظهر خلال أسبوعين تباعا ، موضحا أن دوله الصين تمتلك ٤ لقاحات في مراحل مختلفة ، أبرزهم لقاح ” سينوفارم ” الذي وصل القاهرة منه ٥٠ ألف جرعه لـ ٢٥ ألف شخص، لأن اللقاح عبارة عن جرعتين بينهما ٢١ يوما ، بالإضافة إلى أنه في ٩ ديسمبر سجلت اندونيسيا والبرازيل ثم تركيا وتشيلي اللقاح رسميا تبعتها دوله الإمارات و ١١ دوله أخري ، قاموا بتوزيع اللقاح على مواطنيهم ، قبل توزيعه في مصر .

وتابع أن مصر عضو في التجربة الصينية السريريه في مرحلتها الثالثة ضمن ٩٢ دوله أخري في ٥ قارات و حسب قانون الدراسات السريريه المصري الذي شرع البداية للتجربة تكون من المرحلة الثالثة ، حتى لا يكون المصريين عرضه للتلاعب أو فئران تجارب ، مؤكدا أن التجربة الأولي والثانية جربت في بلد الشركة، وبالتالي تصبح مصر أو أي دوله أخري ، شاركت في التجربة لديها الأولوية في الحصول علي اللقاح أو الدواء ، في حاله نجاحه .

وأشار إلى أن مصر شكلت مجموعات بحثيه مكونه من عده جهات صحية وسيادية وهيئة الدواء ، لدراسة أبحاث دراسات ونتائج اللقاح ووضع الفئات الأهم وفق برتوكول واضح بحيث يتضمن ” أي أثار سلبيه أثناء تناول الجرعتين ثم بعدها ب ٦ شهور ” ، مبينا أن التجربة السريريه في مصر علي اللقاح جاءت نسبه نجاح بلغت ٨٦ % في ” منع الإصابة بالفيروس ” ، وهي نفس الدرجة النهائية للتجارب في الدول الأخرى ، وحققت 100 % ” حماية ومنع الإصابة في الحالات المتوسطة أو الحادة التي تصاب بالفيروس ، وأيضا حققت 88 % من قدره الجسم علي إنتاج ” أجسام مضادة ” تقاوم الفيروس .

وتابع أن مصر عضو في مبادرة ” كوفاكس ” وهي ” تجمع عالمي يضم ١٩٢ دوله ” لضمان الإسراع و العدالة والمساواة في اللقاح و ٩٠ % منهم في التجربة الصينية ، موضحا أن الصين قامت من ٣ أسابيع حتى اليوم ، بتطعيم حوالي ٢ مليون مواطن صيني بينما بدأت بعدها اندونيسيا البرازيل الإمارات .

وأوضح أن الصين خصصت مبلغ ٢ مليار دولار للقارة الإفريقية كمساعدات أو منح ، لشراء اللقاح حسب الاتفاقات وخصصت لأمريكا اللاتينية والكاريبي ،مشيرا إلى أن شركة ” فاركور ” قامت بعقد عمل كبير بقيمة 20 مليون جرعة من اللقاح الروسي فور الانتهاء منه .

وطالب الجهات السيادية بالدولة بضرورة الإسراع بتوفير كميات ضخمة من اللقاح، وأن تفي الحكومه بوعودها للشعب بتوفير كميات ضخمه منه في حالة توافره، كما اتفق الخبراء أن نسبة توفير اللقاح ، يجب أن تكفى لـ 30 % إلي ٤٠ % من تعداد الشعب ، ليحدث أمان كامل ومحاصره للوباء والسيطرة عليه .

مدة مناعة اللقاح وأمانه

وفيما يخص مدة دوام مناعة اللقاح ، أكد الدكتور أمجد الحداد ، مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح ، إن أيا من الشركات المطورة للقاحات ” كوفيد-19 ” ، لم تمتلك حتى الآن حقيقة معرفة مدة دوام مناعة اللقاحات داخل جسم الإنسان ، لأن الأمر يتطلب المزيد من الوقت، لكن جميعها تقول إن مناعة منتجها ستدوم نحو عام .

وأضاف أنه لمعرفة مدة دوام مناعة اللقاح ، لا بد أن تدوم الدراسة لكل لقاح على الأقل عاما أو اثنين ، لنستطيع تحديد المدة الفعلية، وقياس الأجسام المضادة المكونة بعد التطعيم لمدة سنة ، مبينا أن بعض الشركات مثل ” فايزر ” قالت إن منتجها تدوم مناعته مدة عام ، لكن لا توجد دراسات أكيدة تدعم ذلك ، لأن اللقاحات لم تجرب بشكل فعلي لمدة سنة، وجميعها أنجز المرحلة الثالثة من التجارب وحصل على الموافقة الطارئة”.

وتابع أن الشركات تقدمت بطلب للحصول على الموافقة الطارئة للاستخدام اعتمادا على أن كل هذه الأمصال تكون أجساما مضادة تقاوم الفيروس ، لكن استمرارية وأمان وفعالية ومدة مناعة اللقاح ، لم تختبر لمدة سنة بعد، وأقصى تقدير كان شهرين .

وأشار إلى أن معظم تلك اللقاحات لم تستمر تجارب مراحلها الثالثة أكثر من شهرين إلى 3 أشهر، موضحا أن أغلبها بدأ قياس مستوى الأجسام المضادة منذ يوليو أو أغسطس ، بالتزامن مع بدء المرحلة الثالثة ، لافتا إلى أن معظم الدراسات التي أجريت مؤخرا تحدثت عن ” مناعة قصيرة الأمد ” للقاحات كورونا ، حيث أن كل شركة تحدثت عن منتجها باعتباره سيعطي مناعة أطول من منافسيه .

وقال أن الشركة المطورة للقاح أكسفورد ، قالت إنه يعتمد على تقنية تمنح الخلايا الليمفاوية للجسم مناعة دائمة، أما فايزر فقالت إن لقاحها ستدوم مناعته من عام إلى اثنين، لكن حتى الآن كل هذا ، لم يثبت علميا أو بحثيا لأن الدراسات لا تزال محدودة ، كما أنه للتأكد من أن اللقاح ، تمكن من منح الجسم مناعة طويلة الأمد ، يتطلب الأمر عاما أو اثنين لقياس الأجسام المضادة في المتطوعين ، والتأكد من ذلك طبيا .

وتابع أن تفضيل مصر للقاح الصيني لفيروس كورونا المستجد عن غيره من اللقاحات، يأتي لعدة اعتبارات علمية أبرزها أن مصر ضمن الدول المشاركة في التجارب الإكلينيكية للقاح، وأنه لم يثبت تعرض أي من المشاركين في التجارب في كافة الدول ومنها مصر والإمارات أي آثار جانبية وهو ما يؤكد أمان اللقاح بالكامل، فيما ظهرت أغراض جانبية للقاح ” فايزر ” .

وأشار إلى أن اللقاح الصيني يمتاز بأنه لا يحتاج تجهيزات خاصة من حيث الحفظ والنقل والتخزين ، لأنه يستخدم تقنية طبيعية، على عكس لقاح شركة فايزر والتي تستخدم تقنية حديثة على مستوى العالم وتحتاج الكثير من التقنيات سواء في التخزين أو النقل والحفظ بحيث يحتاج للحفظ في درجات حرارة ٧٠ درجة تحت الصفر، مبينا أن اللقاح الصيني سيكون الأقل تكلفة لمصر لعدة اعتبارات أولها أن مصر من الدول المشاركة في التجارب الإكلينيكية ، وأنه لا يحتاج تجهيزات خاصة.

أولوية التطبيق

وقال الدكتور على عبد الله ، مدير مركز الدراسات الدوائية ، أن جميع اللقاحات لم تحصل على الموافقة النهائية، وإنما حصلت على ما يسمى ” بالموافقة الطارئة ” ، نظرا لتفشى الجائحة عالمية ، كمحاولة من الحكومات ومنظمة الصحة العالمية بالسيطرة على ” كوفيد 19 ” ومنع انتشارها ، مبينا أن اللقاح الصيني أقرب للفكر المصري ، نظرا لوجود مصر في التجارب الخاصة به منذ البداية .

وتابع أن مصر تحتاج كميات ضخمة من اللقاح خلال الفترة القادمة ، ويجب التقديم على هذه الكميات منذ اللحظة الحالية ، نظرا لتكالب جميع الدول على إي لقاحات لحماية شعبها من هذا الفيروس ، مؤكدا على ضرورة المحافظة على الأولوية في التطبيق ، حيث يجب أن يتم تطبيقه على الأطقم الطبية والحالات الجرحة أولا .

وأشار إلى أن هناك 40 لقاح في المرحلة الأولى ، و17 لقاح في المرحلة الثانية ، و15 لقاح في المرحلة الثالثة ، و5 لقاحات محدودة في وقت مبكر أو استخدام محدود ، و2 لقاح وفق للاستخدام الكامل ، و1 لقاح مهجور بعد المحاكمات .

تفاوت الفاعلية

ومن جانبه قال الدكتور محمد عز العرب، أستاذ الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، إن درجة فاعلية بعض اللقاحات تتفاوت من شخص لآخر، ويرجع ذلك لقدرة جهاز المناعة على الاستجابة للمصل وليس بسبب العمر .

وأضاف أن الباحثين يحرصون خلال التجارب الإكلينيكية على أن تناسب جرعات اللقاح للجميع، خاصة الفئات الهشة والمعرضة للإصابة ، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ومن يعانون من خلل في الجهاز المناعي وغيرهم .

وفيما يخص لقاحات كورونا، أوضح أن عددا من شركات الأدوية أعلنت نتائج أولية لكن العالم ينتظر اعتماد هيئة الأغذية والدواء الأمريكية لها ، مشيرا إلى أن ما نشر لا يتعدى تحاليل أولية لبعض النتائج التي توصلوا إليها لكن ليس جميعها .

وأضاف أن النتائج الإجمالية للقاحات ستوضح هل تختلف درجة الاستجابة للقاحات كورونا باختلاف السن أم لا، لأنها تكون شاملة جميع الأعمار ، لافتا إلى أن التجارب الإكلينيكية للقاحات المعلنة بعضها أجريت على أعمار أقل من 12 عاما وأخرى أكبر، لذلك فالجميع في انتظار النتائج النهائية .

وأشاد بالنتائج للمعلنة للقاحات باعتبار أن جميعها تخطى 90%، خاصة أن هناك أمصالا نستخدمها منذ فترة رغم أن نسبة فاعليتها من 40 حتى 60% فقط ، متوقعا أن يكون هناك تفاوت نسبي ، لكن لن يؤثر في الاستجابة المثلى للقاحات كورونا، حسب النتائج الأولية .

وأوضح أن بعض اللقاحات يختلف فيها حجم المصل حسب العمر، فالأصغر يحصل على جرعة أقل مثل تطعيم فيروس الكبد الوبائي B حيث يأخذ الأطفال جرعة أقل من البالغين ، مبينا أن بعض اللقاحات عند تصنيعها يراعى فيها السن وقد يصنع للأطفال مصلا وللبالغين آخر، لكن ليس جميع اللقاحات تختلف فيها الجرعة حسب العمر، فمثلا لقاح الأنفلونزا الموسمية لا يختلف من شخص لآخر لكن لمن يحصل عليه لأول مرة في حياته يأخذ جرعتين بفارق 28 يوما .