البرلمان يسأل الحكومة..

وجه النائب أحمد سعد درويش نائب كوم أمبو بأسوان بيان عاجل للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الإسكان والتنمية المحلية؛ وذلك بشأن محطة الصرف الصحي بقرية “بلانة” بأسوان، بسبب توصيل مياه الصرف لتصب بنهر النيل مما يؤدي إلى تلوث المياه وخاصة وأن مصب مياه الصرف بالنيل بجوار محطات المياه المغذية لمركز؛ نصر النوبة ودراو وكوم امبو.

تحفظ على قانون البلازما

تحفظ أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، على مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، مؤكدًا أنه من الظلم الضم بين المشروع القومي القائم في مصر لتجميع البلازما وبين تنظيم عمليات نقل الدم.

وقال عضو صحة البرلمان: من الظلم ضم القانون الجديد لقانون الدم الذي يضم العديد من الإشكاليات الكبيرة والتى تحتاج الى تعديلات أوسع حيث الواقع المصري يؤكد أن تناول التعديلات الجديدة لمشكلات تنظيم الدم ما هي إلا قشور بسيطة وهو أمر في حاجة لوقفة شديدة.

ولفت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى وجود خلط كبير في هذا القانون والتعديلات المقترحة حيث تنظيم الدم من ناحية وتجميع البلازما من ناحية أخري، حيث كان من الأفضل الفصل وتقديم مشروع قانون لتنظيم الدم يعالج كم الإشكاليات الكبيرة التى يعاني منها المجتمع، وأيضا تقديم مشروع بشأن تجميع البلازما بصوره مختلفة وداعمه للتحركات الفاعلة في تحقيق نتائج أفضل، وحذر أيمن أبو العلا، من أن يكون هذا الخلط سبيل لدعم السماسرة الذين يتاجرون في الدم.

تسوية ديون القطاع العام

وجه النائب محمد إسماعيل طلب لوزير قطاع الأعمال العام ووزير البترول والثروة المعدنية بالتوصل إلى حلول لتسوية الديون التاريخية المتراكمة على شركات قطاع الأعمال العام، مؤكدًا أن تسوية هذه المديونيات يسهم فى حل المشكلات والأزمات التى عانت منها الشركات على مدى عقود طويلة، مشيدًا بتوقيع بروتوكولات لتسوية المديونيات على شركات وزارة قطاع الأعمال العام لصالح قطاعي البترول والكهرباء والتي تقدر بنحو 13.5 مليار جنيه.

وطالب النائب رؤساء وقيادات ومجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام استغلال مثل هذه الفرص غير المسبوقة والعمل على إدارة شركاتهم بأسلوب اقتصادى ومالى سليم حتى لا تتكرر مثل هذه المديونيات التى تكبل عمل شركات قطاع الأعمال العام.

تشريع جديد بشأن إعفاء المستشفيات الخيرية من رسوم المرافق

قال النائب أيمن أبو العلا، إنه تلقى شكاوى عديدة من المستشفيات الخيرية على مدار الفترة الماضية بشأن تحملهم أعباء كبيرة في مصروفات المرافق من مياه وكهرباء وغاز.. رغم ما يقدمونه من جهود مقدرة في خدمة المجتمع المصري وعلاج المواطنين بأسعار رمزية وبالمجان في العديد من التخصصات، وفي ضوء هذه الشكاوى والتشاور والنقاش مع القائمين على هذه المستشفيات، سيعمل على ترجمة ذلك تشريعيًا مع انطلاقة برلمان ٢٠٢١، حيث تفعيل القياس على قانون الرياضة بإعفاء الأندية ومراكز الشباب والمنشآت الرياضية من ٧٥٪ من أسعار المرافق التي تضم الغاز والكهرباء والمياه وغيرها.

وأكد أن الترجمة التشريعية لهذه الإعفاءات من شأنها أن تمكن الحكومة من تطبيقها على أرض الواقع، وتقديم تسهيلات لهذه المنشآت الصحية التي تقوم بدور محوري في علاج المواطنين ودعم المنظومة الصحية في مصر، مستشهدًا بمركز مجدي يعقوب بأسوان والمركز الجديد له أيضا بأكتوبر، ومستشفى ٥٧٣٥٧ ومستشفى الناس، حيث خدمات صحية تحتاج للدعم والتسهيلات والمساندة لأداء مهمتم بصورة أفضل لخدمة المواطن.

تنفيذ تكليفات الرئاسة للاستصلاح الزراعي

طالب النائب محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب الحكومة بالإسراع في تنفيذ التكليفات الرئاسية فى طرح الأراضى الزراعية فى مختلف مناطق الاستصلاح الزراعي خاصة داخل سيناء والساحل الشمالي وتوشكى، وأكد بإعطاء أولوية لتخصيص وتمليك هذه الأراضي للشباب خاصة من خريجي كليات الزراعة والدبلومات الزراعية مشيدًا بالقضايا والملفات التي ناقشها رئيس الوزراء فى الاجتماع الذي استعرض فيه موقف عدد من المشروعات المهمة التي تستهدف توسيع الرقعة الزراعية في كل من منطقة (المحسمة ووسط وشمال سيناء) إلى جانب تنمية منخفضات توشكى، وبحث جهود توفير الموارد المائية والبنية الأساسية اللازمة لدعم تلك المشروعات إضافة لمشروعي تبطين الترع والري الحديث.