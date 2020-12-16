حاتم دويدار رئيساً تنفيذياً لـ”اتصالات” الإماراتي

أعلنت مجموعة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن تعيين حاتم دويدار رئيساً تنفيذياً للمجموعة، وفق بيان “اتصالات” للبورصة.

وشغل حاتم دويدار منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة منذ مايو/أيار في العام الماضي.

وانضم حاتم دويدار إلى مجموعة اتصالات في سبتمبر/أيلول من عام 2015، ليشغل منصب رئيس عمليات المجموعة.

وتم تعيينه في منصب الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية في المجموعة في عام 2016.

وشغل دويدار عدة مناصب في شركات فودافون مصر، واتصالات المغرب، وشركة الاتصالات الباكستانية المحدودة، وشركة يوفون، وشركة اتصالات مصر.