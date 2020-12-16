Infinix تختتم 2020 بأقوى هاتفين في سلسلة Note

اختتمت شركة انفينكس العلامة التجارية المميزة للهواتف الذكية عبر الإنترنت، عام 2020 بإطلاق هاتفيها المميزين وهما Infinix Note 8 و Note 8iاللذان جاءا امتدادًا لسلسلة Note المتميزة التى تقدم أداء عالي مع كفاءة كبيرة في توفير الطاقة.

وطرحت انفينكس الهاتفين بأسعار منافسة جدا ليحتلا قمة الفئة المتوسطة حيث جاء هاتف Note 8 بسعر 3199 جنيه في حين تم طرح طرازين من الـ Note 8i الأول بسعة تخزين 64 جيجابايت وذاكرة عشوائية 4 جيجابايت بسعر 2756 جنيه، والثاني بسعة تخزين 128 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي 6 جيجابايت وبسعر 2899.

وينحصر الفرق بين هاتفي Note 8 و NOTE 8i فى الكاميرات الخلفية فقط التى تأتى فى الأول 6 كاميرات بدقة 64 ميجابيكسل وفى الثاني 5 كاميرات بدقة 48 ميجابيكسل.

كما تمنح انفينكس ضمان إضافى مجانى على الشاشة لمدة 100 يوم ضد الكسر لتمنح المستخدم ميزة اضافية عن باقى المنافسين.

أداء متميز فى كافة الظروف

بمعالج مخصص للألعاب الثقيلة استطاع هاتف انفينكس الجديد Note 8 أن يصبح واحدا من وحوش الجيمز فى الفئة المتوسطة التى كانت غالبا لا تستطيع تشغيل الالعاب الثقيلة مثل PuBG وFREE FIRE .

وبتجربة هاتف Note 8 نجده يؤدى أداءا مثاليا فى الألعاب نتيجة لتزويده بمعالج G80 المخصص للألعاب الثقيلة + 6 جيجارام ذاكرة عشوائية و 128 جيجا ذاكرة داخلية وهو ما يحسن أداء الهاتف بشكل كبير فى التنفل بين التطبيقات والألعاب فى ذات الوقت.

وبالتجربة يعطى المعالج أداء عالى متفوقاً على باقى المعالجات فى نفس الفئة بحيث تستطيع فتح تطبيقين أو نطبيق ولعبة فى نفس الوقت فيمكنك مثلا فنح PUBG وانت تشاهد فيديوهات الـ You Tube هذا بجانب خواص Hyper engine game technology التى تساعدك داخل اللعبة على امتلاك افضل اتصال بالإنترنت على الإطلاق سواء من خلال الشبكة أو الواي فاي حتى فى حال تلقى مكالمات أثناء اللعب وفي أصعب الظروف يتيح لك التبديل بين شبكة الداتا والواي فاي فى حال توقف احدى الشبكتين أثناء اللعب حتى لا تتوقف عن اللعب ابدا.

شاشة سينمائية ذات كاميرات مزدوجة

تم تزويد هاتفي Note 8 و Note 8i بأكبر شاشة على الإطلاق في مجال الهواتف الذكية – مقاس 6.95 بوصة بتصميم Dual infinity Oذات فتحة مزدوجة للكاميرا فائقة الصغر – مما يسمح للشاشة بالالتفاف حول فتحتى الكاميرا، ولإكمال التجربة الصوتية والمرئية للمستخدمين، يأتي Note 8 مع سماعات استيريو مزدوجة DTS مع ضمان 100 يوم على الشاشة يتم تغييرها خلالها مجانًا.

ونجد هنا أن حجم الشاشة أكبر من المنافسين مع حواف أقل ونسبة استحواذ أعلى وتصميم من فئة الهواتف العليا مع سماعتين ستريو هتخليك تعيش جو سينمائى فى تجربة الألعاب ومشاهدة الفيديوهات.

6 كاميرات عالية الدقة

والأهم فى هذا الهاتف هو وجود 6 كاميرات بدقة 64 ميجابكسل في Note 8، و 48 ميجابكسل في Note 8i عالية الجودة ومزودة بخاصية الذكاء الاصطناعي، مقسمة إلى كاميرا خلفية أساسية بدقة 64 ميجا بكسل بمستشعر كبير ½ بوصة لانتاج صور فائقة الدقة من حيث التفاصيل مع زوم يصل إلى 10X، هذا إلى جانب كاميرا أمامية مزدوجة تدعم خاصية البورتريه لعزل الخلفية الاحترافي فى الصور والفيديو.

وتدعم كل من الكاميرات الأمامية والخلفية مزايا التركيز التلقائى على العين فى الصور والفيديو مزودة بخواص التجميل المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى خاصية Super Steady Video لتصوير الفيديو فائق الثبات من خلال خورازميات رائدة لتصوير فيديو تصل دقته إلى 2K وفيدهات قصيرة بفلاتر مميزة.

هذا بجانب خاصية سوبر سلوموشن للتصوير البطيء، وسوبر نايت مود للتصوير الليلى بدقة عالية، بجانب خاصية Macro لتصوير أدق التفاصيل بالتفصيل على بعد 4 سم.

بطارية ضخمة بقوة 5200 مللي أمبير

ويتوافر في إصداري Note 8 بطارية ضخمة تبلغ 5200 مللي تصمد طويلاً أكثر بـ 20% من المنافسين بفضل تكنولوجيا power marathon لكى تحافظ على بقاء البطارية لأطول وقت ممكن حتى فى أصعب الظروف.

أيضاً مع خاصية الشحن السريع 18 واط تستطيع شحن الموبايل بشكل سريع وآمن بفضل خاصية dual engineوالتى تقلل درجة حرارة البطارية بأكثر من 8 درجات عند الشحن وهو ما يتغلب على عيوب ارتفاع درجة حرارة الموبايل عند الشحن.

كما تم زيادة عمر البطارية من 300 إلى 500 دورة شحن مما يعنى وصول كفاءة تشغيل بطارية Note 8 إلى 3 سنوات وهو عمر طويل جدا بالنسية لبطارية هاتف.

ولمعالجة مشكلات الحرارة أثناء شحن هاتفك، يشمل Note 8 على تقنية dual engines technology التى تحافظ على برودة الهاتف، مما يقلل الحرارة بمقدار 8 درجات أثناء الشحن.

لذلك وجدنا أن هذه التجربة الرائدة التى تقدمها Infinix فى هاتفها الجديد Note 8 وضعت حلاً جيد لمشكلة قصر عمر البطارية، وارتفاع درجات الحرارة عند الشحن.

التصميم

يتميز Note 8 الجديد ايضاً بتصميم أنيق على شكل قطع الأحجار الكريمة مما يمنحه المزيد من الشفافية والمتانة.