بالصور ..تفاصيل زيارة رئيس المخابرات العامة المصرية إلى ليبيا :إلتقى “حفتر” و”عقيلة” ..وناقش الملفات الأمنية ذات الاهتمام المُشترك بين البلدين

بالصور ..تفاصيل زيارة رئيس المخابرات العامة المصرية إلى ليبيا :إلتقى “حفتر” و”عقيلة” ..وناقش الملفات الأمنية ذات الاهتمام المُشترك بين البلدين
استقبل القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة حفتر، امس السبت، اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية، وذلك في مكتبه بمقر القيادة العامة في بنغازي.وتم خلال هذه اللقاء مناقشة كل الملفات الأمنية ذات الاهتمام المُشترك بين البلدين، إضافةً لمناقشة جُل القضايا المتعلقة بالأمن القومي المشترك.وأثنى اللواء عباس كامل على جهود الجيش الليبي في محاربة الإرهاب والقبض على المطلوبين محلياً ودولياً..في المقابل، تقدم القائد العام خليفة حفتر بـ”جزيل شكره إلى جمهورية مصر العربية قيادة وجيشا وشعبا على دورها البارز في جل القضايا العربية بوجه عام والقضية الليبية بوجه خاص”.كما التقى كامل خلال الزيارة بالمستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، وعدد من أعضاء البرلمان، وتم خلال اللقاء التأكيد على دعم مصر لكافه مسارات التسوية الشاملة للأزمة الليبية بالتنسيق مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.وكما ناقش آخر تطورات الموقف السياسي وبحث سبل دفع وتطوير العلاقات المصريه الليبية على جميع المستويات خلال الفتره القادمة.