بالصور ..تفاصيل زيارة رئيس المخابرات العامة المصرية إلى ليبيا :إلتقى “حفتر” و”عقيلة” ..وناقش الملفات الأمنية ذات الاهتمام المُشترك بين البلدين

استقبل القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة حفتر، امس السبت، اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية، وذلك في مكتبه بمقر القيادة العامة في بنغازي.وتم خلال هذه اللقاء مناقشة كل الملفات الأمنية ذات الاهتمام المُشترك بين البلدين، إضافةً لمناقشة جُل القضايا المتعلقة بالأمن القومي المشترك.وأثنى اللواء عباس كامل على جهود الجيش الليبي في محاربة الإرهاب والقبض على المطلوبين محلياً ودولياً..في المقابل، تقدم القائد العام خليفة حفتر بـ”جزيل شكره إلى جمهورية مصر العربية قيادة وجيشا وشعبا على دورها البارز في جل القضايا العربية بوجه عام والقضية الليبية بوجه خاص”.كما التقى كامل خلال الزيارة بالمستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، وعدد من أعضاء البرلمان، وتم خلال اللقاء التأكيد على دعم مصر لكافه مسارات التسوية الشاملة للأزمة الليبية بالتنسيق مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.وكما ناقش آخر تطورات الموقف السياسي وبحث سبل دفع وتطوير العلاقات المصريه الليبية على جميع المستويات خلال الفتره القادمة.