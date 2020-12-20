“أمهات مصر” الامتحان التجريبي لطلاب الصف الأول الثانوي جاء في مستوي الطالب المتوسط.

قيم اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، برئاسة عبير أحمد، تجربة الإمتحان التجريبي لطلاب الصف الأول الثانوي علي جميع المستويات.

وقالت عبير أحمد، في تصريحات صحفية، إن الامتحان التجريبي لطلاب الصف الأول الثانوي جاء في أغلبة في مستوي الطالب المتوسط، ما عدا بعض النقاط البسيطة في بعض المواد كانت تحتاج إلي تركيز ووقت أطول لحلها، ولكن مستوي الامتحان بشكل عام كان مرضي للطلاب وأولياء الأمور، مطالبين أن تكون الإمتحانات الأسياسية المقبلة علي نفس المستوي.

وأضافت عبير، أنه بالنسبة لأداء الإمتحان علي جهاز التابلت، لم يواجه الطلاب أي مشكلات تقنية أو أي معوقات، ما عدا بعض المشكلات التي واجهت بعض الطلاب مثل توقف الإمتحان من علي جهاز التابلت وتخريج الطالب من عليه، وحاول الدخول مرة أخري الأمر الذي استغرق عدة دقائق، لا تتعدي النصف ساعة، مطالبين المسئولين بتدوين هذة الملاحظة والعمل علي تلاشيها في الإمتحانات الإساسية القادمة.

وأشارت عبير، إلي أن الإمتحانات شهدت تسريب وتداول علي مواقع التواصل الإجتماعي، ولكن الأتحاد والائتلاف التي أشرف بتأسيسهم لم نلتفت لهذة التسريبات ولم نهتم بها طوال أيام الإمتحانات، وناشدنا الطلاب وأولياء أمورهم بتجاهل كل ذلك، لأنها امتحانات تجريبية والتركيز علي ايجابياتها.

وأكدت عبير، علي أن فكرة الإمتحان التجريبي كانت عظيمة جدا، لقياس مستوي الطالب والتعرف علي شكل وطبيعية الأسئلة ونقاط القوة والضعف لكل طالب، مناشدة الطلاب بتقييم هذة التجربة علي المستوي الشخصي والإستفادة منها في الآمتحانات القادمة، مقدمة الشكر لوزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية في المحافظات علي نجاح هذة التجربة وخروجها بهذا الشكل اللائق.