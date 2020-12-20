عقد الدورة 37 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العربي يوم 21/12/2020

عقد الدورة 37 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العربي

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تعقد الدورة (37) لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب يوم 21/12/2020 برئاسة معالي السيد/ كمال الدوخ – وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية بالجمهورية التونسية ويتضمن مشروع جدول الدورة (21) بنداْ ووفقا للبرنامج الزمني المعد لهذه الدورة ستتضمن الجلسة الافتتاحية للدورة كلمة معالي المهندس/ سهيل محمد المزروعي – وزير الطاقة والبنية التحتية – بدولة الامارات العربية المتحدة رئيس الدورة السابقة ويتم تسليم الرئاسة لمعالي الوزير السيد/ كمال الدوخ – وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية الذي سيعلن عن أفتتاح أعمال الدرة (37) وإلقاء كلمته ثم يلقي السيد/ أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة كلمته كما ستتاح الفرصة لأصحاب المعالي الوزراء لمن يرغب في إلقاء كلمة.

وبعد ذلك سيتم إقرار جدول الاعمال وتبدأ فعاليات الجلسات لمناقشة بنود جدول الأعمال وإقرار القرارات المناسبة بشأنها.

وفي هذا الاطار فإن من بين الموضوعات المعروضة على جدول الأعمال البند الخاص بمؤتمر الإسكان العربي حيث سيتطرق إلي مؤتمر الإسكان العربي السادس وموضوعه ” سياسات وإستراتيجيات تطوير المناطق العشوائية والحد من انتشارها” المقرر عقده يوم 22-23/12/2020 وكذلك المؤتمرات المستقبلية حيث تستضيف جمهورية مصر العربية مؤتمر الإسكان العربي السابع عام 2022 كما سيتم التطرق إلي الدول التي ستستضيف مؤتمر الإسكان العربي الثامن (2024) (2026) (2028).

كما ستتناول الدورة المستجدات بشأن الموقع الالكتروني لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب وخاصة ما يتعلق بعقد دورة تدريبية لمنسقي الاتصال من الدول العربية خلال الربع الثالث من عام 2021 بهدف تدريبهم ورفع قدراتهم حول الطرق المثلى لإدخال البيانات على الموقع.

أما فيما يخص التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية سيركز النقاش على دعم الدول العربية لترشيح دولة الامارات العربية المتحدة في عضوية المكتب التنفيذي للجمعية العامة لموئل الأمم المتحدة لعام 2030 وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البرنامج وجامعة الدول العربية، كما يشكل المنتدى الوزاري العربي للإسكان والتنمية الحضرية لاستعراض استضافة الدول العربية للمنتدى حيث ستستضيف المملكة الأردنية الهاشمية فعاليات المنتدى لعام 2021 وجمهورية العراق عام 2023، أما بشأن متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 العالمية والخطة التنفيذية للإستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية فسيتم التطرق إلي أسلوب المتابعة الواجب اتخاذه وكذلك إعداد التقارير الوطنية حول متابعة تنفيذ الخطة وتأهيل نقاط الاتصال الوطنية لمتابعة الخطة ورفع قدراتهم، وسيتم خلال هذه الدورة عرض تجربة كل من دولة الكويت حول المشاريع الرائدة في مجال الإسكان وعرض التجربة الأردنية عام 2021 والمملكة العربية السعودية عام 2022.

كما سيكون هناك نقاش وتبادل الآراء والأفكار حول محور الدورة الحالية “نحو تخطيط عمراني يعزز الترابط المجتمعي” والذي سيتم عرضه وتقديمه من المملكة العربية السعودية.

كما ستستضيف المملكة العربية السعودية ورشة عمل للتعريف وشرح مضامين دراسة أساليب التمويل العقاري التي تم أنجازها واعتمادها من قبل مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب.

وتقوم حالياً جمهورية مصر العربية وبالتعاون مع جميع الدول العربية إعداد دراسة بخصوص التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الإسكان والتعمير.

وسيتم الاطلاع على التجربة الفلسطينية في إعادة إعمار المنازل المهدمة والمتضررة نتيجة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي. كما أنه جاري التنسيق مع البنك الإسلامي للتنمية لإعداد دراسة حول إعادة الإعمار في الدول العربية التي بها نزاعات.

وستقدم جمهورية العراق عرض مرئي حول الدراسات والبحوث في مجال القروض الإسكانية والادخار السكني على هذه الدورة في حين ستعرض جمهورية مصر العربية تجربتها حول السكن الاجتماعي وأساليب تمويله على الدورة (38) عام 2021 وهناك جدول زمني لعرض الدول العربية لتجاربها في الأعوام القادمة.

كما سيتطرق المجلس إلى دعم الجمهورية اليمنية في إعادة الإعمار وكذلك دعم جمهورية الصومال في مجال تدريب الكوادر بقطاع الإسكان والتعمير.