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غداً الإثنين في مقر “حزب التجمع” ..بدء فعاليات الدورة 11 من مهرجان يوسف شاهين للأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة : تكريم محمود ياسين وتخريج دفعة جديدة  من خريجي الدورات التدريبية للإخراج 

كتب جريدة الأهالي
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يُفتتح في تمام الساعة السادسة من مساء غداً الإثنين الموافق 21 ديسمبر 2020 ،بمقر حزب التجمع بالقاهرة “1 شارع كريم الدولة ميدان طلعت حرب” ،الدورة رقم 11 من مهرجان يوسف شاهين للأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة ،حيث يتنافس ويتنافس نحو ٣٤ فيلم روائي وتسجيلى،ويختتم المهرجان يوم 24 ديسمبر 2020 ،بتكريم الفنان الراحل محمود ياسين …

وأعلنت إدارة المهرجان أنه فى الختام ستعلن لجنة التحكيم جوائز المهرجان ،كما يعلن عن تخرج دفعة جديدة من خريجي الدورات التدريبية للإخراج التى تقام على هامش مهرجان يوسف شاهين..وقد تكونت لجنة التحكيم من د. محسن احمد،وعاطف المهدى،والامير اباظة،ومحمد حمدى،وايمان انيس ،وعبد الرحمن رسلان..ونوهت ادارة المهرجان انها تحتفظ باسم مدير التصوير طارق التلمسانى كرئيس شرفى للمهرجان. 
يشار هنا أن هذا الدورة ينظمها ويستضيفها حزب التجمع برئاسة النائب سيد عبدالعال ،ويدير المهرجان طوني نبيه .

 

جريدة الأهالي
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